L’interdiction des jeux en ligne illégaux réclamée après le suicide d’un jeune de Granby

Dans un rapport d'enquête de la coroner Me Marie-Pierre Charland, on apprend, qu'en février 2022, un jeune homme de 26 ans de Granby avait gagné la somme de 100 000 $ sur un site de jeu en ligne basé à l’étranger. Ce soir-là, il a dit à un de ses parents que jamais il n'avait été aussi heureux .

Moins de 24 heures plus tard, son magot avait complètement disparu. Il avait totalement rejoué ses gains. Puis, il a mis fin à ses jours.

En regardant dans son cellulaire, un de ses parents a découvert que son fils avait fait des mises substantielles, dont au moins une mise à quelques dizaines de milliers de dollars . Au final, dans son application de jeu, il ne restait que 10 $.

Selon son père, qui a préféré garder l'anonymat, son fils était un habitué des jeux d’argent en ligne, mais il n’avait pas de dette. Me Charland soutient, dans son rapport, que le jeune n'avait aucun antécédent dépressif.

Toutefois, la coroner rappelle que la moitié des individus traités pour un jeu d'argent pathologique ont des idées suicidaires et qu'environ 17 % [d'entre eux] ont fait une tentative de suicide . Personne n'est à l'abri de ce type de problème. Ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment , martèle, en entrevue à Radio-Canada, Me Marie-Pierre Charland.

Selon les données de l’ INSPQ , un Québécois sur cinq joue à des jeux de hasard et d'argent en ligne. Depuis le début de la pandémie, on a constaté une hausse de 8 % dans la province. Une habitude qui touche plus les hommes de toutes les catégories d’âge. Une des différences entre le jeu en ligne et le jeu hors ligne, c'est le fait que les gens puissent vous voir. Quand on joue dans un casino, par exemple, peut-être que quelqu'un va voir leur souffrance et intervenir. Quand on joue en ligne, on n'a pas ce regard-là , rappelle la psychologue Magali Dufour.

Aussi, elle déplore le fait que sur ces sites, il n'y a pas d'endroit où s'adresser pour un joueur qui est en détresse.

Interdiction demandée

De son côté, le père du jeune homme exige que les sites de jeu en ligne soient interdits au Québec. Un sujet qui semble préoccuper le gouvernement. Questionné sur le sujet, le ministre des Finances, Éric Girard, dit réfléchir à des solutions pour mieux encadrer les jeux en ligne. Les opérateurs étrangers sont illégaux, rappelle-t-il. On a deux stratégies. C'est très important que Loto-Québec, qui a une approche responsable vis-à-vis du jeu et qui est 100 % légal prenne sa place. Le gouvernement précédent avait proposé des modifications législatives. Nous avons perdu en Cour. À la suite de ça, on analyse le jugement et nos avenues.

Rappelons que de nombreuses ressources existent en Estrie pour les personnes qui sont aux prises avec des problèmes de dépendance. Elles peuvent notamment prendre contact avec le CIUSSS de l’Estrie-CHUS.

Avec les informations de John Sébastien Naïs.