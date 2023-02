Elghawaby n’a pas convaincu Blanchet

C'est en substance ce qu'a raconté le chef du Bloc québécois (BQ) tôt jeudi à l'émission montréalaise Tout un matin, sur ICI Première.

M. Blanchet tiendra un point de presse sur ce sujet précis à 11 h HNE. Mais déjà, il laisse entendre que son parti, à l'instar de plusieurs autres, pourrait bien exiger la démission de Mme Elghawaby en raison des propos qu'elle a tenus envers les Québécois par le passé.

Bâtir des ponts, c'est faire quelque chose qui va prendre les gens d'un côté de la rivière et les gens de l'autre côté de la rivière et s’arranger pour qu’ils se rencontrent à mi-chemin , a expliqué M. Blanchet au micro de Patrick Masbourian. Or, elle est déjà bien campée d'un côté de la rivière.

Mme Elghawaby, dit-il, est déjà du côté torontois de la rivière, qui dit [que] les Québécois sont islamophobes, [que] les Québécois sont racistes [et que] la loi 21 est discriminatoire .

« Elle ne peut pas bâtir des ponts alors qu'elle a déjà pris fait et cause. » — Une citation de Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois

Au-delà de la personne , M. Blanchet accuse le premier ministre Justin Trudeau d'avoir perverti le mandat du Secrétariat à la lutte contre le racisme, que les bloquistes cautionnaient.

On n'est pas moins inquiets des propos haineux ou de la violence que Justin Trudeau, sauf que lui, il les instrumentalise pour culpabiliser le Québec d'une façon qui est honteuse , a-t-il soutenu mercredi.

Amira Elghawaby est sous le feu des projecteurs depuis sa nomination par le gouvernement Trudeau, il y a une semaine, en raison des opinions qu'elle a exprimées et défendues alors qu'elle était militante.

En 2019, elle écrivait par exemple au sujet de la Loi sur la laïcité de l'État, mieux connue comme la loi 21 , que la majorité des Québécois [semblaient] influencés non pas par la primauté du droit, mais par un sentiment antimusulman .

En raison de cette déclaration, et d'autres commentaires similaires qui ont refait surface dans les derniers jours, plusieurs formations politiques, dont le Parti conservateur du Canada (PCC), ont demandé le départ de Mme Elghawaby. Le BQ , pour sa part, avait demandé de rencontrer celle-ci avant de se prononcer.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  La rencontre de mercredi entre Yves-François Blanchet et Amira Elghawaby a généré un important intérêt médiatique. Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

À Québec, le ministre responsable de la Laïcité et des Relations canadiennes, Jean-François Roberge, a exigé sa démission lundi avant de soumettre la question à l'Assemblée nationale mardi par le biais d'une motion qui a été adoptée à l'unanimité.

Tous les partis ont voté en faveur du texte, sauf Québec solidaire (QS), qui, comme le BQ , a expliqué vouloir rencontrer Mme Elghawaby avant de se prononcer.

Les excuses de celles-ci, mercredi, n'ont pas convaincu la Coalition avenir Québec (CAQ), le Parti libéral du Québec (PLQ) et le Parti québécois (PQ), qui ont à nouveau exigé son départ.

Pendant ce temps, le premier ministre Trudeau, lui, continue de défendre sa nomination malgré l'embarras de nombreux députés et ministres québécois. Son lieutenant québécois, Pablo Rodriguez, devrait rencontrer Mme Elghawaby jeudi.

Le PCC a rejeté ses excuses, mercredi, tandis que le Nouveau Parti démocratique (NPD) de Jagmeet Singh les a acceptées, faisant savoir qu'elles seraient suffisantes pour que la conseillère spéciale de Justin Trudeau demeure en poste.

Le premier ministre du Québec, François Legault, n'a quant à lui pas se prononcer sur les excuses de Mme Elghawaby jeudi matin. Monsieur Trudeau persiste à défendre une mauvaise décision, il va vivre avec cette décision. Je pense que tout a été dit , a-t-il répondu, lorsqu'on lui a demandé s'il acceptait les excuses de la nouvelle représentante spéciale de la lutte contre l'islamophobie du gouvernement fédéral.

Plus de détails suivront.