Chapeaux melons, imperméables, un rappel que nous sommes bel et bien dans la capitale du blues.

Le révérend Eric Terrell, un vétéran des droits civiques aux États-Unis, est venu d’Atlanta pour soutenir la famille. Sa petite-fille d’à peine neuf ans tient fermement une pancarte comparant la police à des monstres et non des héros qui protègent la ville

La brutalité policière est l'une des principales causes de mortalité chez les personnes noires aux États-Unis. Photo : Radio-Canada / Sylvain Richard

« Le rêve de Martin Luther King s’est transformé en cauchemar » — Une citation de Le révérend Eric Terrell

Les statistiques ne mentent pas : la brutalité policière est la sixième cause de décès chez les Afro-Américains, selon le Pew Research Center de l'Université du Michigan. Qui plus est, un homme noir a trois fois plus de chance de se faire arrêter qu'un homme blanc.

Des militants des droits civiques à Memphis apportent leur soutien à la famille de Tyre Nichols. Photo : Radio-Canada / Azeb Wolde-Giorghis

À la veille des funérailles, le révérend Al Sharpton, la mère, le beau-père, les frères de Tyre Nichos, ainsi que des militants de Black Lives Matter se sont réunis au temple Mason pour réclamer une fois de plus des réformes des corps policiers partout au pays.

Le temple Mason est un endroit symbolique à Memphis, car c'est le lieu où Martin Luther King a livré son dernier discours en soutien aux éboueurs grévistes noirs qui réclamaient de meilleures conditions de travail. Le lendemain, le 4 avri 1968, il était assassiné.

Lors de son eulogie, Le révérend Al Sharpton avait un message pour les cinq policiers noirs qui ont battu à mort Tyre Nichols.

« Dans la ville où Martin Luther King a perdu la vie, vous avez battu à mort un des nôtres. C'est insultant, offensant. On a marché pour nos droits, pour que les portes soient ouvertes pour vous. Comment avez-vous osé? [...] Si Tyre Nichols avait été blanc, vous ne l'aurez jamais battu à mort. » — Une citation de Le révérend Al Sharpton

Pour le leader religieux Talbert Swan, quelle que soit la couleur des policiers, les victimes sont toujours noires. Selon lui, le racisme est institutionnel et systémique, et qu'il est urgent de faire passer le projet de loi George Floyd sur la réforme policière.

« Un des points importants de cette réforme, c'est la fin de l'immunité qualifiée qui protège les policiers même s'ils sont reconnus coupables lors de poursuite civile » — Une citation de Talbert Swan, leader religieux du Vermont

La mère de Tyre Nichols, Row Vaughn Wells quitte la cérémonie funéraire. Photo : Radio-Canada / Azeb Wolde-Giorghis

Talbert Swan prend l'exemple de Derek Chauvin, le policier reconnu coupable de la mort de George Floyd. C'est la Ville de Minneapolis qui a payer les 27 millions de dollars en dommages et intérêts pour la famille Floyd et non le policier.

Selon Talbert Swan, chaque fois qu'un policier est reconnu coupable, un policier devrait payer le prix financier aussi, quitte à perdre sa maison. La mère de Tyre Nichols abonde dans le même sens.

« Il faut que le projet de loi George Floyd, passe sinon ils auront tous dû sang sur les mains » — Une citation de Row Vaughn Wells, mère de Tyre Nichols

Le message lancé par Mme Wells, ses proches et des milliers de militants a vraisemblablement certains échos jusqu'à Washington, car pour la vice-présidente Kamala Harris, qui a assisté aux cérémonies, ce projet de loi doit passer au Congrès, c'est non négociable.