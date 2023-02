Le magasin Atmosphère de Sherbrooke prévoit tripler de superficie

Les propriétaires du commerce de plein air Atmosphère, à Sherbrooke, ont précisé les détails de leur déménagement imminent dans une section des locaux de l'ancien Costco. En s'installant au 3400, rue King Ouest, le magasin triplera presque sa surface de vente et de rangement. L'entreprise profitera aussi de cet agrandissement pour faire un clin d’œil à son passé en inaugurant un nouvel espace spécialisé en vente de vélos et de skis, la « Randonnée vélo ski ».

Laurent Péloquin, le copropriétaire du magasin en ce moment, avait fondé un magasin de plein air en 1979, qui s'appelait la Randonnée et qui a été pendant une trentaine d'années un des magasins de référence de plein air à Sherbrooke. On voulait faire un petit clin d'œil à ça, [...] puis ramener un petit peu ce nom-là que les gens aiment beaucoup, finalement , a expliqué Mathieu Péloquin, le copropriétaire de la boutique, après une conférence de presse organisée mercredi soir.

Le magasin Atmosphère déménagera dans les locaux de l'ancien Costco. Il comprendra une section dédiée au vélo et au ski, la Randonnée. Photo : Gracieuseté de Mathieu Péloquin.

Ce nouvel espace permettra notamment de vendre des vélos toute l’année et d’offrir un accès direct aux ateliers. Je pense que ça va être très intéressant pour les adeptes de vélo , soutient Mathieu Péloquin.

Il offrira aussi plus d’espace pour des sports de plus en plus populaires, comme la randonnée alpine.

« Fini le magasinage des kayaks à l’extérieur et les positionnements vélo dans l’allée! » — Une citation de Le magasin Atmosphère de Sherbrooke, dans un communiqué

Le projet de déménagement, qui est dans les cartons depuis une dizaine d’années, devrait se concrétiser au printemps prochain.

Dans un communiqué, Atmosphère indique également que le déménagement devrait créer plusieurs nouveaux emplois.