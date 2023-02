Un réalisateur retraité de CBC meurt après une attaque en pleine rue

Dans un courriel aux employés, Cathy Perry, directrice de l’information et des actualités, a décrit Michael Finlay comme un conteur, un documentariste et un monteur d’exception.

Mme Perry a rappelé qu’il avait parcouru le monde pour produire des documentaires pour des émissions comme Sunday Morning. Il a également piloté Dispatches, une émission d’information internationale à laquelle collaboraient les correspondants a l’étranger de CBC et des pigistes.

Il a aussi travaillé pour The World At Six, où sa connaissance de l’actualité ne cessait d’étonner.

Il a poussé les journalistes et les réalisateurs à raconter de bonnes histoires. Ils savaient qu'il était toujours derrière eux, sur le terrain , selon Cathy Perry.

Michael Finlay a pris sa retraite en 2010, après avoir travaillé pour CBC pendant 31 ans.

La police a diffusé ces images de l'homme recherché. Photo : Police de Toronto

L’après-midi du 24 janvier, il avait été gravement blessé en tombant après avoir été attaqué sur l’avenue Danforth, où l’on retrouve de nombreux commerces et restaurants.

La police recherche un homme dans la vingtaine, mince, mesurant environ 1,83 m (6 pieds). Il portait un masque rouge avec une flamme, un pantalon et un chandail noirs.