Des accusations sont portées contre 5 agents de la GRC après la mort d’un homme Autochtone

Deux des policiers sont accusés d’homicide involontaire dans la mort de Dale Culver à Prince George en 2017. Les trois autres agents doivent répondre à des accusations de tentative d’entrave à la justice.

Le père de trois enfants âgé de 35 ans est mort le 18 juillet 2017. Il était membre des Premières Nations Wet’suwet’en et Gitxan, selon sa famille.

À l’époque, la police avait fait l’objet d’allégations de racisme. Des manifestations avaient éclaté dans le nord de la province, notamment après la mort de George Floyd à Minneapolis.

Au mois de mai 2020, le Bureau des enquêtes indépendantes de la Colombie-Britannique (IIO) a recommandé que la Couronne dépose des accusations contre les cinq policiers. Le Bureau intervient lorsqu’il y a mort ou blessé grave lors d’une intervention de la police.

Dans un communiqué mercredi, une porte-parole de la GRC , Dawn Roberts, indique que la police fédérale coopère pleinement avec les enquêteurs de l’ IIO . Elle appuie également les enquêtes indépendantes de la police, mais se demande pourquoi elles mettent tant de temps.

Dans ce cas-ci, l’enquête dure depuis presque six ans, ce qui provoque un stress inutile sur la famille de cet homme, sur nos membres et leurs familles ainsi que sur la communauté qui cherche à obtenir de la clarté et des réponses sur ce qui s’est passé, dit Mme Roberts.

D’après un rapport de l’ IIO , Dale Culver aurait tenté de fuir en vélo la police qui l'avait interpellé. Lorsque les policiers l’ont rattrapé, ils se sont servis de gaz poivré et l'ont placé à l’arrière d’une voiture de police.

M. Culver a vite eu du mal à respirer et une ambulance a dû le conduire à l’hôpital.

Il est décédé aux alentours de minuit.

Par ailleurs, l’Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique avait déposé une plainte formelle en 2018 auprès de la Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la GRC . La plainte alléguait que des policiers avaient demandé à des membres du public d’effacer l’enregistrement vidéo montrant l’arrestation de Dale Culver.

L'association soulevait également la question à savoir si des préjugés raciaux explicites ou implicites avaient joué un rôle dans l'arrestation.

La première comparution des cinq policiers est prévue le 14 mars.