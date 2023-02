Un défilé de mode au Séminaire Marie-Reine-du-Clergé met en vedette des créateurs d’ici

L’événement, qui aura lieu jeudi soir, est organisé par la fondation du Séminaire Marie-Reine-du-Clergé, qui doit amasser 75 000 $ chaque année.

Les participants pourront notamment discuter avec les designers qui seront sur place.

Ils pourront aussi faire des achats.

Ça fait plusieurs années qu'on n'a pas vu de défilé de mode. D'ailleurs, quand on a contacté les designers pour les inciter à participer avec nous, ils étaient ravis parce que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de défilé de mode dans la région. On a l'impression que dans les centres commerciaux, c'est quelque chose qui était prisé, mais plus effacé depuis quelques années , indique Mélanie Renaud, directrice du Fonds des services éducatifs au Séminaire Marie-Reine-du-Clergé.

Mélanie Renaud, directrice du Fonds des services éducatifs au Séminaire Marie-Reine-du-Clergé. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Brisson

Volet écoresponsable

En plus de la possibilité de faire un achat local en encourageant des créateurs d’ici, il y aura également des vêtements de seconde main.

Pour y arriver, une collecte de vêtements a été organisée au cours des derniers mois.

On s'est dit oui, on veut mettre en lumière de belles créations de nos designers régionaux. Mais aussi par le fait même, pourquoi ne pas avoir un petit volet bon marché? Tout au long de l'automne, des gens de la communauté sont venus porter leurs vêtements usagés. Donc, on aura un volet friperie , ajoute Mélanie Renaud.

Les élèves au cœur de l’événement

La nouvelle activité-bénéfice a suscité un certain intérêt auprès des jeunes. Une quinzaine d’élèves joueront les mannequins d’un soir. Ils ont mis beaucoup d'efforts pour organiser l’événement.

Le Séminaire Marie-Reine-Du-Clergé, situé à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Brisson

C'est pour m'investir dans mon école, pour m'impliquer, pour être plus présente pour mon école. C'est une nouvelle activité de le faire avec mes amies, juste de m'amuser , a lancé une étudiante.

Les morceaux qu'on a vus sont intéressants pour tous âges. Personnellement, je trouve que toutes les variétés d'âges peuvent trouver leur bonheur , a ajouté une autre élève.

Une centaine de billets ont été vendus jusqu’à présent.

D'après le reportage d'Annie-Claude Brisson