Le fédéral devrait statuer sur le sort du Centre Asticou d’ici la fin de l’année

L’avenir du Centre Asticou devrait être connu d’ici la fin de l’année 2023, mais le fédéral, qui est propriétaire des lieux, laisse déjà entendre que le bâtiment pourrait être vendu et reconverti.

À la fin de l'année 2018, l’établissement a accueilli les élèves de l’école secondaire Mont-Bleu qui a été la proie des flammes pendant la tornade du 21 septembre 2018.

La polyvalente a depuis fait l’objet de travaux et les élèves réintégreront leur école l'automne prochain, ce qui laisse place aux discussions entourant l’avenir du Centre Asticou, situé à Gatineau, dans le secteur de Hull.

Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) a indiqué à Radio-Canada qu’il envisage d’ aliéner le bâtiment si son état n’est pas jugé suffisamment bon.

SPAC devrait être en mesure de prendre une décision sur l'avenir du Centre Asticou d’ici la fin de l’année 2023. Advenant que l’immeuble ne fonctionne plus de manière efficace et économique, SPAC envisagera de l’aliéner , a indiqué le Ministère dans une réponse écrite.

« Dans le cas où l’actif serait aliéné, l’immeuble entier ainsi que le terrain seraient retirés de l’inventaire des biens de SPAC . » — Une citation de Services publics et Approvisionnement Canada

SPAC sous-entend par aliéner , se départir de la propriété. Elle évoque plusieurs options de reconversion pour un futur acquéreur, comme de transformer le Centre Asticou en logements abordables, en espace communautaire ou commercial ou encore, en lieu de rassemblement pour les communautés autochtones.

L’aliénation peut se faire sous diverses formes, mais d’ordre général, la cession de ces propriétés se fait entre des intervenants fédéraux, provinciaux, municipaux et communautaires ainsi que les peuples autochtones, offrant ainsi la possibilité de générer des avantages socioéconomiques comme des logements abordables, des espaces communautaires ou commerciaux réaménagés et des possibilités importantes de participation des Autochtones et de réconciliation auprès de ces derniers , précise SPAC .

Outre les élèves de l’école secondaire Mont-Bleu, le Centre Asticou accueille actuellement dans son enceinte des bureaux de l’École de la Fonction publique du Canada, du ministère de la Défense nationale et de Services publics et Approvisionnement Canada.

Avec les informations de Fiona Collienne