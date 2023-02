Accueil chaleureux pour les hockeyeurs ukrainiens à Québec

Les jeunes hockeyeurs ukrainiens sont arrivés à Québec vers 20 h mercredi pour participer au Tournoi pee-wee de Québec qui commencera le 8 février prochain.

Déjà lors de leur arrivée à l’aéroport à Montréal, un jeune ne cachait pas son excitation d’être au Québec pour un tournoi de hockey. Je vais jouer au hockey et en profiter, a-t-il dit en anglais, et je pense qu’on va gagner a-t-il répondu à une journaliste.

L'équipe a publié une photo de leur arrivée à l'aéroport de Montréal. Photo : Facebook : Équipe de Hockey Pee-Wee Ukraine Team Select

À Québec, ils sont arrivés sous les applaudissements des familles présentes. Certains membres des familles hôtes arboraient un drapeau de l'Ukraine pour les accueillir.

Malgré un long voyage et des petites mines fatiguées, les adolescents étaient contents d’arriver à bon port. Pour certains jeunes c’est un rêve qui se réalise comme pour le jeune Maksim.

C’est une chance pour nous!

Maksim est reconnaissant d'affronter des équipes d'Amérique du Nord dans un tournoi de hockey. Photo : Radio-Canada

C’est incroyable! Beaucoup de monde va venir ici c’est tellement cool , dit-il en jetant un œil à la patinoire.

Parlant anglais, l'entraineur de l’équipe s’attend à beaucoup d’émotions pour les enfants et aussi de la pression car ils sont perçus comme un symbole par beaucoup. On espère faire une bonne impression, on doit être prêt pour les émotions, on s’attend à une foule importante [pour le premier match].

Élan de solidarité

Annie Hamel venue de Shannon fait partie des familles hôtes des joueurs ukrainiens pendant le tournoi.

C’est émotif, affirme-t-elle. Depuis qu’on sait qu’on va les accueillir, on avait hâte de les rencontrer. On va faire en sorte que ça se passe bien pour eux. Ils vont faire vraiment partie de la famille pendant trois semaines.

Depuis que l'organisation du Tournoi pee-wee de Québec a annoncé la participation d'une équipe venue d'Ukraine, il y a eu un engouement de la part des gens impliqués directement ou indirectement dans l'événement sportif, selon Patrick Dom.

« Ça fait 32 ans et j’ai jamais vu ça, ça va être sûrement un des moments les plus magiques de l’histoire du Tournoi pee-wee depuis les grandes années de Guy Lafleur. La venue de ces jeunes-là, on sent le sentiment de la communauté de Québec. C’est absolument incroyable ce qu’on est en train de vivre. » — Une citation de Patrick Dom, directeur du Tournoi pee-wee de Québec

L’organisation s’attend à un fort achalandage le jour du premier match. Presque sûr qu’entre 10h et 11h on va fermer les portes du Centre Vidéotron pour la première fois de l’histoire du tournoi , croit le directeur du tournoi Patrick Dom.

Une logistique pour les faire venir

C’était une montagne russe d’émotions avec la saga des visas, on est heureux qu’ils soient là , se réjouit Patrick Dom.

L'entraineur québécois Sean Bérubé a passé les dernières semaines en Europe pour rassembler l’équipe. Ils se sont tous retrouvés à Bucarest en Roumanie, il y a quelques jours.

Sean Bérubé se dit soulagé de les voir au Québec. J’ai accompli ma mission , lâche-t-il plein d’enthousiasme. J’espère qu’ils se changeront les idées, pour eux autres par rapport à tout ce qu’ils ont vécu. Les voir jouer avec le sourire ça vaut tout l’or du monde , confie avec émotion Sean Bérubé.

Maintenant, les jeunes vont pouvoir s'entraîner avant le grand jour, le 11 février.

Les jeunes joueurs ont pris cette photo alors qu'ils étaient en route pour la ville de Québec. Photo : Facebook : Équipe de Hockey Pee-Wee Ukraine Team Select

