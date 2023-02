Le Manitoba fixera le quota de pêche pour certaines espèces de poisson

Ainsi, les pêcheurs ne pourront ramener de leur sortie de pêche que 4 dorés jaunes par sortie, 4 brochets et une seule truite de lac. Tout doré d'au-delà de 55 centimètres et tout brochet d'au-delà de 75 centimètres devront être remis dans le lac.

On veut être sûr qu'on protège cette ressource. Il faut protéger ses grands poissons pour qu'on puisse les pêcher encore à l'avenir. [...] On sait que les poissons âgés, les plus grands de la population sont responsable pour la plupart de la reproduction et produisent les œufs de meilleure qualité , indique le gérant régional pour la pêche à l'est du Manitoba au Ministère des Ressources naturelles et Développement du Nord du Manitoba, Eric Mullen, en entrevue à l'émission L'actuel.

Rencontré sur un lac glacé à Selkirk pour de la pêche hivernale, Luke Smyth qui dit avoir à cœur la pêche durable se dit quelque peu déçu de devoir retourner à l'eau les grosses prises.

C'est décevant, mais il faut avoir une pêche durable. J'aimerais bien avoir une belle prise sur mon mur, mais après tout, l'eau appartient à tous et je veux que mes enfants et la postérité puissent profiter de la pêche , lance-t-il.

Les gros poissons, on les laisse aller, ils sont peut-être des grands-pères ou des grand-mères ou des papas et mamans qui vont reproduire de gros poissons comme eux , soutient Kristin Funk.

Kristin Funk a pêché sur un cours d'eau gelé à Selkirk, mercredi. Photo : Radio-Canada / Carla Geib

De son côté, Ryan Hudson ne voit pas d'inconvénient à la nouvelle limite de prise.

On attrape juste des poissons pour manger, pas vraiment grand. Mais pour d'autres ça pourrait être un problème s'ils veulent des prises plus grandes , dit-il.

Par ailleurs, la province permettra la pêche de la perche tout au long de l’année.

De nouveaux permis pour la pêche récréative

Dès le 1er avril, la province élimine également les permis de conservation et les permis ordinaires pour les remplacer par un seul type de permis annuel de pêche à la ligne par type de résidence , qui sera possible d'avoir sur son téléphone cellulaire.

De plus, un nouveau permis d’un jour sera maintenant offert et les pêcheurs occasionnels, les plus de 65 ans et les militaires n’auront plus besoin de permis.

Propriétaire de l'entreprise Prairie Gal Fishing, Roselle Turenne se réjouit de ces nouveautés qui permettront à de nouvelles personnes de s'initier à la pêche, à la rétention de pêcheur, mais également à protéger la ressource halieutique.

Ça va peut-être donner le goût à des gens d'essayer sans se commettre à payer des prix qu'ils considéraient trop cher. Ils se disaient peut-être pourquoi payer pour une journée ou une demi-journée. Je pense qu'il y avait peut-être de la pêche illégale qui se faisait , fait-elle part à l'émission L'actuel.

Avec des informations de l'émission L'actuel et de Carla Geib