De plus en plus d’interventions des policiers à la bibliothèque de Chicoutimi

Le phénomène de l'itinérance dans le centre-ville de Chicoutimi force les autorités à s'ajuster à cette situation. Les interventions à proximité de la bibliothèque municipale en particulier ont augmenté, pour que non seulement les usagers, mais aussi les employés se sentent plus à l'aise.

Lors du passage de Radio-Canada à la bibliothèque municipale de Chicoutimi mardi vers 11 h 45, les policiers sont appelés en raison d'un homme qui a un comportement dérangeant.

Ce matin on parle d'une situation d'incivilité envers un employé de la bibliothèque, donc les policiers se sont présentés et ont fait leur intervention en ce sens , explique le porte-parole du Service de police de Saguenay (SPS), Carl Tremblay.

Les agents abordent l'individu calmement, et lui demandent de quitter. L'homme résiste. Il est ensuite emmené. Toutefois, ceci ne signifie par automatiquement qu'il se retrouvera devant le tribunal.

Souvent, on fait des interventions de type social avec ces individus-là. On travaille avec le Service du travail de rue, avec la Maison d’accueil pour sans-abri et organismes. Donc on est beaucoup en relation d'aide , poursuit-il.

La bibliothèque de Chicoutimi Photo : Radio-Canada / Claude Bouchard

Des interventions comme celles-ci, les policiers de Saguenay en font plusieurs à la bibliothèque de Chicoutimi. Les raisons sont multiples : consommation d'alcool et de drogues à l'extérieur, attroupements, comportements qui intimident la clientèle et les employés. Mais la consigne de base envers cette clientèle demeure la tolérance, tant qu'elle ne dérange pas les autres.

Souvent, les personnes en situation d'itinérance vivent des enjeux de toxicomanie et de santé mentale. Nous sommes en période hivernale, ce n'est pas facile pour eux. [...] Toute personne peut venir à la bibliothèque, feuilleter un livre, aller à la toilette. C'est un lieu public, c'est pour toute la population, y compris les itinérants , explique-t-il.

L'importance de la communication pour Mireille Jean

La conseillère municipale du secteur, Mireille Jean, affirme que les communications entre les différents intervenants dans le domaine se sont améliorées, ce qui permet maintenant d'intervenir plus efficacement

On fait des haltes chaleur. On s'assure d'être certain que toutes les personnes qui sont en situation d'itinérance soient aiguillées correctement lorsque les froids arrivent. On n'est plus dans des périodes de crise, mais en période de cohabitation ou de gestion beaucoup plus civilisés , relate la conseillère.

Toutefois, selon Mme Jean, les gens doivent s'ouvrir à cette réalité, y compris les employés de la bibliothèque municipale. Ils ont d'ailleurs suivi une formation donnée par la police de Saguenay.

La conseillère municipale Mireille Jean Photo : Radio-Canada / Julien Gagnon

Les employés ont parlé de leurs motifs d'insécurité. On a parlé de stratégie policière, de faciliter la communication s'il y avait des situations problématiques. Pour qu'ils se sentent en sécurité parce c'est aussi leur droit , précise Carl Tremblay.

Je pense que la peur, elle est normale quand on n'a pas côtoyé la différence , conclut Mireille Jean.

Parmi les projets qui sont actuellement en préparation pour le centre-ville, le Service de travail de rue de Chicoutimi pourrait aménager un bureau satellite à proximité de la bibliothèque municipale pour bonifier son action. Il reste toutefois à signer une entente avec la Ville de Saguenay.