Tannage et perlage : des artisanes manitobaines font revivre la tradition

Christel Lanthier n’en est pas à ses premières armes en matière d'exploration de médiums culturels. Après des études en beaux-arts, elle s’est intéressée à la photographie, la sculpture de neige et la création de bijoux. Plus récemment, elle se consacre au tannage.

C’est le processus qui l’intéresse avant tout. L’artiste multidisciplinaire fait tout avec authenticité, dans sa petite ferme où elle s'est installée avec son mari, il y a quelques années.

Démonstration de tannage

La première étape consiste à enlever la chair et le gras. Si la viande reste sur la peau, celle-ci peut pourrir. Elle est ensuite attachée sur un cadre de bois pour la faire sécher. L’artisane utilise un outil coupant pour retirer le poil, une opération délicate. Le cuir ne doit pas être cuit, seulement enfumé. Ce processus permet de le rendre imperméable.

Les peaux les plus couramment utilisées sont celles de l'orignal, du caribou, du chevreuil et du wapiti. Il faut quatre à cinq heures pour que la peau obtienne la couleur souhaitée. Une fois prêt, le cuir sera utilisé pour fabriquer des tambours, des lacets, ou encore du matériel pour les raquettes, par exemple.

Le tannage de peau nécéssite un séchage. Photo : Christel Lanthier

« Ça me donne un produit final qui n’est pas en plastique et que je peux créer pour ma famille ou mes amis. C’est spécial pour moi. » — Une citation de Christel Lanthier, artiste du tannage

Des ateliers de perlage

Depuis quelque temps, il y a un regain d'intérêt pour le perlage traditionnel métis. L’Union nationale métisse Saint-Joseph du Manitoba et le Festival du Voyageur ont uni leurs forces pour offrir des ateliers ouverts au public, à la Maison Chaboillez. L'instructrice est Nancy Gouliquer, qui s’est donné la mission de transmettre cet art aux francophones.

C’est important pour moi d’enseigner cet art traditionnel pour ne pas qu’il disparaisse , mentionne-t-elle.

Des participants du programme Katimavik assistent à un atelier de perlage à Winnipeg. Photo : Radio-Canada / Geneviève Murchison

L'aînée métisse a appris le perlage dans la Première Nation de Fort William, en Ontario. Elle dessine ses propres patrons depuis des années et elle crée des œuvres avec sa fille.

Des cours de perlage métis se donnent régulièrement dans la Maison Chaboillez. Photo : Radio-Canada / Geneviève Murchison

Pour ses ateliers avec des débutants, elle a choisi un médaillon simple composé d'une fleur au centre. Traditionnellement, les Métis de la Rivière-Rouge reproduisent souvent des fleurs et des éléments de la nature. Ils s'inspirent aussi de la broderie des écharpes et des vêtements portés par les Sœurs grises.

Une perle à la fois

L'enthousiasme pour cet art est palpable dans la salle. On retrouve des mères et leurs enfants, des copines, des collègues et des visiteurs du Québec et de l’Ontario.

Nancy Gouliquer leur montre diverses techniques de perlage. L'une d'elles, plus avancée, consiste à utiliser deux aiguilles pour produire des résultats élaborés. Durant l’atelier, les participants utilisent une petite aiguille et ajoutent une perle à la fois pour former le centre de la fleur. Puis, ils enfilent deux perles autour pour les pétales. Traditionnellement, les Métis ajoutaient une perle distincte, soit par la couleur ou la forme.

« Ça représente l'humilité et l'idée que personne d'autre que le créateur n’est parfait. » — Une citation de Nancy Gouliquer, artiste de perlage

Les patrons de perlage en forme de fleurs sont fréquents. Photo : Radio-Canada / Geneviève Murchison

Chez les Autochtones et les Métis, la tradition du perlage se transmet d’une génération à l’autre. À l’époque de la traite des fourrures, on trouvait du perlage sur les vêtements traditionnels et les vêtements utilitaires en cuir et en toile. Nancy Gouliquer explique que certaines couleurs traditionnelles comme le rose cheyenne sont désormais presque introuvables. Les perleurs doivent aussi parfois commander des perles du Japon qui n’ont pas exactement la même forme.