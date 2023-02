Le Groupe Coderr teste une benne électrique pour ses camions de collecte

Le Groupe Coderr évalue actuellement la possibilité de munir ses camions de bennes électriques. Elle fait présentement un essai pour voir si l'équipement fonctionne suffisamment bien dans le froid pour transporter les déchets, le compost et la récupération sur une base régulière.

Elle entend ainsi devenir la première entreprise de collecte de matières résiduelles du Saguenay-Lac-Saint-Jean à se munir d’un tel équipement.

On est chanceux, il fait froid, on va pouvoir voir la qualité de la benne électrique et de toutes ses composantes , indique Josée Gauthier, directrice générale du Groupe Coderr.

Le directrice générale pour le Groupe Coderr Josée Gauthier . Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Entreprise québécoise

La benne est entièrement assemblée par une entreprise québécoise, Boivin Évolution. Lorsque la batterie fonctionne au maximum de sa capacité, celle-ci peut être utilisée de dix à douze heures en continu, de quoi permettre la collecte de 1200 bacs quotidiennement.

Il n'y a pas vraiment de différence avec un système hydraulique. La différence majeure, c'est au niveau de l'entretien, c'est 85 % moins d'entretien, c'est juste du graissase, du huilage , ajoute pour sa part Denis Boivin, directeur du développement des affaires chez Boivin Évolution.

La benne électrique est aussi plus efficace quand vient le temps de vider le contenu d'un bac.

Un camion conventionnel le fait en huit secondes alors que lui le fait en six.

Juste la benne électrique, on sauve 41 tonnes de gaz à effet de serre par année, par camion. Et le fait d'avoir une benne électrique qui n'est pas branchée sur le PTO [prise de mouvement], il n'y a aucune force tirée sur le châssis donc c'est une économie d'à peu près 35 % sur le diesel , ajoute Denis Boivin.

Innovation

On est très heureux de pouvoir en faire l'essai. C'est une démarche que l'on travaille depuis quelques mois. Au Groupe Coderr, on essaie de toujours être innovant, d'avoir un pas d'avance aussi sur ce qui s'en vient. Ça s'inscrit aussi dans notre mission de réduction de gaz à effet à serre , ajoute pour sa part Véronique Fortin, directrice de collecte et transports au Groupe Coderr.

Lorsque la batterie fonctionne à plein rendement, la benne peut être utilisée de 10 à 12 heures en continu.

Boivin Évolution indique avoir des clients tels que la Ville de Québec et Lévis, qui souhaitent avoir ces camions dans leurs prochains appels d'offres. L’entreprise ajoute que des véhicules munis de bennes électriques permettraient aux collecteurs de travailler plus tard le soir ou plus tôt le matin, sans déranger les citoyens.

D'après un reportage de Laurie Gobeil