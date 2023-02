Denis Chevrier coupable d’accusations à caractère sexuel sur des mineures

Au terme de négociations avec le ministère public, le quinquagénaire de Rouyn-Noranda a réglé quatre de ses cinq dossiers devant la juge Marie-Claude Bélanger, de la Cour du Québec.

Denis Chevrier a reconnu avoir fait des attouchements sur une victime âgée de moins de 16 ans entre 2008 et 2011, puis sur une seconde victime âgée de moins de 18 ans et sur laquelle il était en position d’autorité, au printemps 2020.

L'individu a aussi rendu accessible du matériel sexuellement explicite à cette deuxième victime, en plus de consommer du cannabis avec elle et de mettre à sa disposition des comprimés de méthamphétamine (speeds).

Une perquisition réalisée à son domicile en juin 2020 avait permis de saisir des comprimés de méthamphétamine et d’oxycodone, de l’huile de cannabis, de la résine de cannabis et 90 grammes de cannabis séché. Une lettre manuscrite saisie à ce moment a permis de retracer l’une de ses victimes.

Un individu menaçant

Lors de son arrestation, en mars 2021, Denis Chevrier a menacé les policiers alors qu’il était armé d’un bâton de baseball en aluminium. Il a de plus harcelé un voisin de façon menaçante à plusieurs reprises.

Les discussions se poursuivent entre son avocate, Me Nathalie Roy, et le ministère public, représenté par Me Pierre-Olivier Savard, dans un dernier dossier.

À la demande des deux parties, la juge Bélanger a ordonné la confection d’un rapport présentenciel avec un volet sexologique.

Détenu de façon préventive depuis mai 2021, Denis Chevrier reviendra devant le tribunal le 21 mars prochain pour les représentations sur sentence, date à laquelle a aussi été remis son dernier dossier.

