Lil Wayne, Jack Harlow et Lil Baby en tête d’affiche du Festival Metro Metro

De grands noms du rap seront de passage à Montréal à l’occasion du Festival Metro Metro ce printemps. Lil Wayne, Jack Harlow et Lil Baby fouleront les scènes de ce grand rendez-vous montréalais du hip-hop, prévu sur le site du Parc olympique du 19 au 21 mai.

Dans un message publié mardi sur les réseaux sociaux, le festival d’Olivier Primeau – le patron du Beachclub de Pointe-Calumet – a aussi annoncé des prestations de Metro Booming, de Ski Mask the Slump God, de Coi Leray, de Coardae, de The Kid Laroi de Lil Skies et de Yeat.

Des artistes évoluant à Montréal, comme Sarahmée, Naomi et MikeZup, font également partie des quelque 30 personnalités invitées.

Le Festival Metro Metro, lancé en 2019, mais ralenti par la pandémie, revient dans la métropole pour une troisième année. Les billets seront officiellement mis en vente vendredi à midi.