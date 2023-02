Une vie active malgré les barrières

Les adultes à besoins particuliers de la région de Campbellton comptent depuis 40 ans sur un organisme qui les aide à s'épanouir et à avoir une vie active.

Fondé en 1982, l’Atelier Production Restigouche dessert les adultes à besoins spéciaux (handicaps physiques et/ou mentaux) de la grande région de Campbellton.

Par les temps qui courent, ils sont 18 à venir presque quotidiennement dans les espaces de l’Atelier situés dans un édifice à bureaux de la rue Water.

Des organismes similaires, il y en a 38 aux quatre coins du Nouveau-Brunswick.

Cassie Parkington et Karine Raymond préparent des emballage pour la compagnie Dixie Lee. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Selon l’intervenante Joanie Leblanc, les participants viennent s’amuser, socialiser et être eux-mêmes, avec des gens vivant des réalités similaires à la leur.

« C'est comme une continuité de l’école. C’est comme un camp de jour ici. On s'amuse, on fait plein d'activités. » — Une citation de Joanie Leblanc, intervenante à l’Atelier Production Restigouche

Certains aiment bricoler avec le bois. Leurs créations seront éventuellement vendues dans la communauté.

Sylvain Boudreau et Mathieu Parent dans l'atelier de production d'objets destinés à la communauté. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

D’autres s’adonnent presque quotidiennement à l’assemblage de sachets d’accessoires pour la chaîne de restauration rapide Dixie Lee, dont le siège social est situé à Campbellton.

Une emploi à leur mesure

Depuis plusieurs années, des efforts ont été faits pour intégrer les participants à leur communauté afin qu’ils puissent s’épanouir.

Et cet épanouissement passe de plus en plus par un emploi rémunéré.

Depuis plus d’un an, Marsha Smith travaille quelques heures par semaine à la Boutique Itzy Fitz de Campbellton. Le commerce vend des vêtements d'occasion pour les enfants et femmes enceintes.

Amy Fitzgerald (à droite), propriétaire de la boutique Itzy Fitz, se dit ravie de la présence de Marsha Smith. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

La propriétaire Amy Fitzgerald n’a que de bons mots pour Marsha, qui lui donne un fier coup de main à accomplir diverses tâches nécessaires au bon fonctionnement de son commerce.

« Je suis très heureuse d’avoir l'occasion de travailler avec elle. Marsha est toujours prête à aider et sa présence est très agréable. » — Une citation de Amy Fitzgerald, propriétaire, Boutique Itzy Fitz

Une autre participante de l’Atelier Production Restigouche débutera bientôt un boulot bien à elle dans un commerce de la ville.

Joanie Leblanc est intervenante à l'Atelier Restigouche. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Comme le souligne l'intervenante Joanie Leblanc, il est facile d’intégrer ces personnes à besoins spéciaux parce que ce sont de grands travailleurs.