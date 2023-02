Grand froid : la Ville de Québec ouvre un refuge de dernier recours

Le lieu exact de ce refuge temporaire n'est pas communiqué à la population, puisque la Ville veut s'assurer que ce sera une solution de dernier recours advenant un débordement des refuges traditionnels.

« C'est la dernière place où les gens doivent se rendre. Si jamais [ les refuges] n'ont plus de place, à ce moment-là, ils sont référencés par les organismes communautaires. C'est vraiment la voie qu'on veut qu'ils prennent. » — Une citation de Marie-Pierre Boucher, membre du comité exécutif et responsable des dossiers de l'Habitation

Celui-ci sera ouvert jusqu'à dimanche. Il s'agit d'un refuge sans service où la priorité sera de réchauffer les personnes sans logis.

Une demande importante

La Ville dit avoir mis en place son plan de débordement en raison du froid qui devrait persister jusqu’à la fin de la semaine.

Mardi soir, Lauberivière, le plus important refuge de Québec a dû refuser 20 personnes. Ils ont pu être transférés vers d'autres organismes, comme la Cheminée nocturne, opéré par le Café Rencontre centre-ville.

L'équilibre, toutefois, est fragilisé en période de grand froid, selon ces organismes.

Est-ce qu'il y a un risque de débordement ? Si on pense qu'il y a un risque, à ce moment-là on se met en plan pour s'assurer qu'on prend soin de tout le monde et qu'on ne laisse personne dehors au grand froid , précise Mme Boucher.

Le SPVQ et les équipes de déneigement doivent s'assurer de faire une vigie pour informer et appuyer les personnes en situation d'itinérance.

Les policiers portent une attention accrue aux personnes en situation d'itinérance en période de grand froid. Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

Tous les citoyens qui aperçoivent une personne qui semble dormir à l'extérieur sont invités à contacter rapidement le 911.

Un bilan de la nuit de mercredi à jeudi sera disponible plus tard en journée. La Ville se dit ouverte à faire des ajustements en cas de besoin.

La santé publique en mode prévention

Environnement Canada prévoit que la température variera entre -20 degrés Celsius et -31 degrés Celsius, à partir de la nuit de jeudi jusqu’à dimanche matin. À titre préventif, la direction de la santé publique du CIUSSS de la Capitale-Nationale a émis des recommandations.

Une exposition au froid intense peut entraîner un risque important d’engelure, de gelure ou d’hypothermie qui sont responsables de lésions graves. Les personnes âgées et les jeunes enfants sont particulièrement vulnérables au froid , peut-on lire dans un communiqué de presse envoyé mercredi après-midi.

La direction de la santé publique préconise aussi de ne pas s’exposer de façon prolongée au froid intense , car le refroidissement éolien pourrait atteindre jusqu’à -50 degrés Celsius parfois.

D’autres réflexes à adopter en cas de froid extrême sont rappelés comme de se couvrir la tête et d’éviter de se découvrir les mains ou encore d’éviter la mise en marche prolongée d’une voiture dans le garage qu’il soit permanent ou temporaire, pour éviter les intoxications au monoxyde de carbone.

Avec la collaboration d'Alexane Drolet et de Flavie Villeneuve