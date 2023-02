La Ville de Gatineau intensifie ses opérations de soufflage dans les rues locales

On est très conscient des enjeux de déneigement sur notre territoire. [...] On fait un blitz pour les prochains jours sur le déneigement. On a déjà deux équipes qui sont à temps plein. On est conscient que dans certaines rues, il faut aller faire du travail , a lancé le directeur général de la Ville de Gatineau, Simon Rousseau, en comité plénier mercredi.

Le conseiller municipal du district de Masson-Angers et membre du comité exécutif, Mario Aubé, s'occupe des dossiers en lien avec le déneigement. Selon lui, la Ville a dû composer avec non seulement de fortes quantités de neige qui sont tombées dans la région ces dernières semaines, mais aussi avec des défis liés à la gestion des horaires des déneigeurs.

Le nombre de jours que les conducteurs peuvent conduire d'affilés est 14 jours. Et quand on arrive à 14 jours, il faut bien gérer pour leur permettre des journées de repos. Ce qui fait qu’il y a encore des endroits où ce n’est pas fait , explique le conseiller municipal.

Mario Aubé, membre du comité exécutif et il s'occupe des dossiers en lien avec le déneigement. Photo : Radio-Canada

Selon la Ville, Gatineau a eu plus de bordées de neige ces dernières semaines que durant toute l'année dernière. De ce fait, le soufflage des rues est une priorité, martèle M. Aubé.

On était rendu à entrer dans les rues locales au niveau du soufflage quand la dernière bordée de neige est arrivée. Et c’est ça qui fait en sorte qu’à ce moment-là, il faut rentrer sur les [routes] principales et collectrices, puis recommencer à dégager les rues , a indiqué M. Aubé.

Nombre d’appels en lien avec les opérations de soufflage depuis le 20 décembre Nombre d’appels en lien avec les opérations de soufflage depuis le 20 décembre Secteur Nombre de requêtes Aylmer 96 Buckimgham 50 Gatineau 155 Hull 325 Masson-Angers 29 Total général 655

M. Aubé assure qu’à moins qu’une nouvelle bordée de neige ne tombe à Gatineau, le soufflage des rues locales devrait commencer mercredi et se poursuivre dans les prochains jours.

Avec les informations de Nathalie Tremblay