Le verre de glace du Festival : une oeuvre d’art sculptée à la main par John Wade

John Wade est un passionné, pour qui sculpter la glace fait partie de son ADN. L’artisan est visiblement heureux de recevoir l'équipe du magazine culturel Connexion pour expliquer en détail la création de ses verres.

Des réservoirs conçus sur mesure permettent de fabriquer les blocs de glace. Photo : Radio-Canada / Geneviève Murchison

Premier arrêt, les réservoirs pour fabriquer la glace. Comme elle sera utilisée pour servir de la boisson alcoolisée, l’eau est d’abord filtrée trois fois avant d’être acheminée dans des réservoirs qu’il a conçus sur mesure. La fabrication des gros blocs prend trois à quatre jours. Ceux-ci seront ensuite découpés pour fournir environ 300 cubes.

John soulève chaque bloc de glace d'environ 136 kilogrammes (300 livres) sans trop de difficulté. Après 35 ans de métier, il a développé des trucs pour faciliter son travail. Il a aussi créé des outils sur mesure pour sculpter plus aisément, comme des mèches de forage ayant une bonne circonférence, des maillons avec des dents en moins pour la scie et une multitude de bancs et de plaques.

Une oeuvre avec le logo d'une compagnie du Manitoba est cours de fabrication. Photo : Radio-Canada / Geneviève Murchison

Deuxième arrêt, la table de travail. Les cubes doivent être tempérés quelques heures, sans quoi ils vont éclater au premier contact. John sait au premier coup d'œil quand la glace est prête à être manipulée. Il perce, avec aisance, 10 verres à la minute. Il faut dire qu’il en a fabriqué des milliers depuis qu’il a obtenu le contrat, il y a quatre ans.

La prochaine étape, surtout, est cruciale. Il faut glisser les quatre côtés du verre sur une plaque chauffante pour les rendre plus brillants et lisses.

Dernier arrêt, les frigos. Sans manteau, John Wade s’installe dans un entrepôt réfrigéré pour ajouter des lignes sur le bas des verres.

« Ce sont des lignes de personnalités que j’ai ajoutées dans mon design pour les rendre uniques. » — Une citation de John Wade, sculpteur de glace

Chaque gobelet peut contenir environ 60 ml de caribou, la boisson alcoolisée traditionnelle offerte au Festival du Voyageur. Auparavant, ces verres étaient achetés à Saskatoon, mais le Festival fait constamment des efforts pour trouver des artisans et des pourvoyeurs locaux.

John Wade montre fièrement quelques-uns de ses verres à glace qui sont prêts à être livrés. Photo : Radio-Canada / Geneviève Murchison

De la pâtisserie à la sculpture

L’artisan est méthodique et minutieux. Il vérifie constamment la température de ses réfrigérateurs et de ses réservoirs. Une rigueur qui lui vient d’années d'expérience dans la restauration : à 23 ans, il était chef pâtissier et c’est en allant travailler dans un restaurant du centre-ville qu’il a eu la piqûre pour son art. Une sculpture d’une fontaine givrée à l’hôtel St Regis de Winnipeg a été l'élément déclencheur.

J’ai épargné des mois pour pouvoir acheter mes outils. Pour ma première sculpture, j’ai fait un cygne.

Il raconte qu’à l’époque les sculpteurs obtenaient leurs cubes de glace chez les pêcheurs du lac Winnipeg, mais, aujourd’hui, grâce à ses réservoirs, le processus prend moins de temps.

John Wade crée aussi des bars de glace, des structures colorées avec des logos et des commandes spéciales pour des anniversaires ou des événements chez des clients privés. Il offre, par ailleurs, des ateliers de sculpture de glace au Festival aux visiteurs. Munis d’un ciseau à bois, les participants fabriquent un petit Léo la Tuque.