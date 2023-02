Les Néandertaliens chassaient l’éléphant

Aujourd'hui disparus, ces éléphants étaient d'immenses animaux, deux fois plus gros que les éléphants d'Afrique actuels. Ils pouvaient peser jusqu'à 13 tonnes et mesurer 4 mètres de hauteur.

Les Néandertaliens étaient capables de gérer d'énormes quantités de nourriture , pas seulement celle issue de la chasse de chevaux, de bovidés ou de cervidés, a déclaré à l'AFP Wil Roebroeks, coauteur de cette étude publiée dans la revue Science Advances (Nouvelle fenêtre) (en anglais).

Ils y parvenaient soit en la conservant longtemps – et c'est déjà quelque chose que nous ne savions pas –, soit tout simplement parce qu'ils vivaient au sein de groupes bien plus populeux qu'on l'envisageait jusqu'à maintenant , avec davantage de bouches à nourrir, a-t-il expliqué.

Découper une proie d'un poids moyen de dix tonnes avant que la viande ne pourrisse devait nécessiter plusieurs jours de travail pour une vingtaine d'hommes, ont estimé les chercheurs. Et cela devait fournir assez à manger durant trois mois à 25 personnes ou pendant un mois à 100 personnes. Pour conserver toute cette viande, peut-être la faisaient-ils sécher sous des feux.

Comment les Néandertaliens s'y prenaient-ils pour tuer ces colosses? Impossible à dire avec certitude, mais une hypothèse suggère qu'ils les immobilisaient en les repoussant dans des zones boueuses, où ils s'embourbaient, ou encore vers des pièges creusés, avant de les achever à coups de lance.

Depuis longtemps, les chercheurs s'interrogeaient au sujet de la présence, sur plusieurs sites archéologiques, d'os d'éléphants près d'outils en pierre. Les Néandertaliens étaient-ils vraiment capables de chasser ces animaux ou se nourrissaient-ils simplement d'animaux morts naturellement?

La preuve absolue de la chasse, une trace d'impact ou une lance plantée dans un os, n'a jamais été observée, ce qui n'est pas étonnant vu l'envergure de ces bêtes (Palaeoloxodon antiquus), que des études génétiques ont reliées aux éléphants d'Afrique actuels.

Toutefois, sur le site dit de Neumark-Nord 1, près de l'actuelle ville de Halle, en Allemagne, un indice a mis la puce à l'oreille des scientifiques : les restes de quelque 70 éléphants, le plus grand groupement connu, qui étaient en grande majorité des mâles adultes. Ce manque de diversité découlerait d'une sélection par des chasseurs, selon l'étude.

Contrairement aux femelles, qui évoluent en troupeaux, les mâles – solitaires, eux – devaient être plus faciles à tuer. Ils représentaient également davantage de nourriture en raison de leur taille plus imposante.

Les chercheurs ont ensuite analysé au microscope les os, extrêmement bien conservés, de près d'une soixantaine de ces éléphants : ils portent les traces claires d'outils en silex utilisés par les Néandertaliens pour les découper , des entailles de quelques centimètres au maximum.

Ce sont les marques de découpe classiques occasionnées par le fait de tailler la viande et de la racler sur les os , a expliqué Wil Roebroeks, professeur d'archéologie à l'Université de Leyde, aux Pays-Bas.

L'environnement où évoluaient ces hommes de Néandertal et où ont été retrouvés les animaux, près d'un lac, pouvait être propice pour les piéger en raison d'un sol meuble, selon le chercheur. Une fois morts, les éléphants étaient dépecés sur place.

Une quarantaine de ces spécimens sont issus d'une période qui s'étend sur 300 ans seulement, ce qui a conduit les chercheurs à estimer qu'un animal était tué tous les cinq à six ans environ.

Selon l'étude, la chasse à l'éléphant a été pratiquée là par les Néandertaliens sur une durée d'au moins 2000 ans, soit des dizaines de générations.

Cependant, l'homme de Néandertal a vécu sur Terre durant une très longue période (entre il y a environ 400 000 ans et 40 000 ans). En Europe, la plupart du temps, il faisait bien plus froid qu'aujourd'hui , contrairement à la période analysée sur le site de Neumark, a expliqué Wil Roebroeks. Or, notre image des Néandertaliens est très orientée par les périodes plus froides .

Devant une nourriture plus abondante grâce à un climat favorable, ils ont alors pu adopter un mode de vie plus sédentaire, en plus gros groupes. Toutefois, la question de leur nombre reste extrêmement difficile à déterminer avec précision.

Quoi qu'il en soit, l'étude démontre, selon Wil Roebroeks, que le monde des Néandertaliens était très diversifié . Par ailleurs, ils n'étaient pas simplement des esclaves de la nature, ces espèces de hippies originels vivant de la terre .