Le deuxième salon Fourchette bleue se déroulera les 7 et 8 février

Le musée scientifique Exploramer de Sainte-Anne-des-Monts tiendra son deuxième salon Fourchette bleue les 7 et 8 février à Rivière-du-Loup.

Cette foire vise la commercialisation locale des poissons et des fruits de mer du Saint-Laurent afin de promouvoir auprès des Québécois les espèces marines moins connues vivant dans le fleuve.

L'événement rassemblera encore cette année les industriels ainsi que de nombreux acteurs gravitant dans le domaine des pêches, par exemple des poissonniers, des distributeurs, des restaurateurs et des transformateurs. Le salon avantage ainsi les commerçants d’ici à se procurer de façon prioritaire les ressources aquatiques du golfe afin de limiter leur exportation.

Cette rencontre entre pêcheurs et consommateurs fait en sorte que des maillages se créent pour ensuite faire du "business" et pouvoir ramener ces espèces vers les tables des Québécois , explique Sandra Gauthier, directrice générale d’Exploramer et fondatrice de la certification Fourchette bleue en 2009.

Le salon se déroule d’ailleurs en février pour permettre aux acteurs du marché québécois de rencontrer les industriels de la pêche avant que les artisans se dirigent vers les marchés de l’exportation comme le Seafood Expo de Boston. Ce salon nord-américain de commercialisation des produits marins, qui réunit des acheteurs internationaux, demeure le plus gros marché de produits de la mer en Amérique du Nord, précise Sandra Gauthier.

« On veut pouvoir se servir d’abord, avant qu’il ne soit trop tard pour mettre la main sur certaines espèces. » — Une citation de Sandra Gauthier, directrice générale de la Fourchette bleue

Sandra Gauthier, directrice d'Exploramer et organisatrice du Salon Fourchette bleue. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

La directrice générale d'Exploramer précise que le salon Fourchette bleue de cette année aura lieu dans un contexte bien différent que celui de l'an dernier. On a presque doublé notre nombre d’exposants [les entreprises reliées au monde des pêcheries]. L’année passée, on a mis sur pied un mini-salon parce qu’on se remettait tout juste des mesures sanitaires , mentionne-t-elle.

Elle constate également que de nombreux restaurants gastronomiques de renom participeront à l’événement. C’est très alléchant de se dire que ce qu’on va manger au Québec l’été prochain. Ce sera nos produits marins et ce sera délicieux , ajoute-t-elle.

Le Québec, avide et curieux pour les produits du Saint-Laurent selon Sandra Gauthier

L’année précédente, plus de 160 intervenants se sont réunis pour la première édition de l’événement, ce que Sandra Gauthier avait qualifié de « moment historique » pour la mise en valeur des richesses du Saint-Laurent. On s’est rendu compte avec ce premier salon qu’il y avait une réelle demande pour les produits marins du Québec. [...] Les gens sont prêts à les mettre sur leurs tables , se réjouit Sandra Gauthier.

Elle a également remarqué l'enthousiasme des consommateurs à découvrir des produits du fleuve tels que le crabe commun et l’oursin vert. Rappelons que l’année dernière, le musée Exploramer avait agi à titre de facilitateur dans deux opérations de valorisation et de promotion de ces espèces marines moins connues vivant dans le golfe du Saint-Laurent.

« Du homard à la crevette nordique, du crabe commun au concombre de mer, du flétan du Groenland au sébaste, des algues au phoque : notre grand fleuve regorge de nombreux produits de grande qualité. » — Une citation de Sandra Gauthier, directrice générale de la Fourchette bleue

L'objectif du salon Fourchette bleue est de favoriser la mise en valeur des richesses alimentaires du fleuve Saint-Laurent comme les poissons ou les fruits de mer qui sont moins connus du grand public. Sur l'image, des coques de la Côte-Nord. (Photo d'archives) Photo : Bénédicte Filippi

Cette année, le concombre de mer sera à l'avant-plan. C’est une demande des restaurateurs. Ça fait partie de leur liste de produits qu’ils veulent découvrir et cuisiner. [...] On veut démontrer que le concombre de mer peut être absolument délicieux , indique Sandra Gauthier.

Les inscriptions des acheteurs se terminent vendredi alors que 21 exposants ont déjà confirmé leur présence.