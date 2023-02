La fermeture d’une unité de soins palliatifs dénoncée à Sainte-Anne-de-Beaupré

Fermée en raison d’un dégât d’eau, l’unité de soins palliatifs de l’Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré n'accueille plus de patients depuis l’été dernier. Les citoyens de la Côte-de-Beaupré s’impatientent et dénoncent l’inaction du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale.

Toute l’approche des soins avait été repensée. On voulait un environnement réconfortant pour mettre un baume sur la fin de vie pour le patient et ses proches , explique la directrice générale de la fondation de l’hôpital, Paule Bertrand.

Depuis le mois de novembre, deux des quatre chambres de l’unité ont été relocalisées au CHSLD de l’hôpital. Plusieurs patients ont dû être redirigés vers d’autres hôpitaux de la région depuis.

C’est ce qui est arrivé à la conjointe d’Alexandre Verreault, il y a un mois.

Mon épouse est entrée à l'hôpital le 4 janvier. Ils l’ont envoyé pour Québec parce qu’il n’y avait pas de place à Sainte-Anne-de-Beaupré. Elle est décédée 4 heures plus tard , raconte-t-il, ému.

Alexandre Verreault n’a pas pu être avec son épouse au moment de son décès. Photo : Radio-Canada

L’homme n’a pas pu être avec son épouse au moment de son décès. Il se désole de la situation, lui qui avait pourtant fait un don à la fondation de l’hôpital, à l’époque, pour la construction de l’unité de soins palliatifs.

Comme fondation, on sent que c’est inacceptable et on se sent redevable auprès des donateurs et de la communauté qui s’est investie dans le projet , avoue Paule Bertrand.

L’unité de soins palliatifs est née en 2015 d’une campagne de financement menée par la fondation de l’hôpital et le CIUSSS. À l’époque, 1,2 million de dollars avaient été amassés, desquels 500 000 $ avaient servi au réaménagement de l’unité.

Depuis les infiltrations d’eau, survenues en décembre 2021, l’unité n’a jamais fonctionné à pleine capacité, selon Paule Bertrand. Les travaux n’ont toujours pas été réalisés.

On sent que le CIUSSS est en démarche, mais il faut que quelque chose se passe à court terme. On ne peut pas attendre des mois avant de rouvrir l’unité , clame Mme Bertrand.

La directrice générale de la fondation de l’hôpital, Paule Bertrand. Photo : Radio-Canada

La directrice craint que la situation actuelle ait des répercussions sur de futures campagnes de financement. Les donateurs nous ont appelés pour savoir ce qui se passait. On les rassure, mais on sent que pour certains, ça les touche de façon concrète , ajoute-t-elle.

Selon elle, la proximité des soins de santé est essentielle. Plusieurs familles n’ont pas la possibilité de se déplacer dans la grande région de Québec pour aller voir leurs proches aux soins palliatifs régulièrement. Le transport en commun limité sur la Côte-de-Beaupré agit comme une contrainte , soutient-elle.

Des craintes d’une perte d’expertise

Pour l’ex-maire de Château-Richer, impliqué dans le projet d’unité de soins palliatifs, cette fermeture pourrait avoir des conséquences à long terme.

Pendant qu’on reporte et qu’on n’a pas de directives claires, on a une migration de personnel. Certains ont quitté l’hôpital. On a perdu de l’expertise et ça va être difficile à rattraper , assure Jean Robitaille.

Il s’étonne du peu de clarté des communications du CIUSSS. Si on avait la détermination de faire revivre l'unité, pourquoi on ne l’annonce pas? , se questionne l’ex-maire.

Le CIUSSS n’a pas répondu à nos questions, mais affirme déployer tous les efforts pour ouvrir deux autres lits de soins palliatifs , considérant le manque de main-d'œuvre.

Selon des informations de Guylaine Buissière.