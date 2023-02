Un projet de l’ACFO sur l'histoire financé par l’Autorité du pont Windsor-Détroit

Une partie de notre financement est de déplacer la réplique du canot d’Antoine de Lamothe- Cadillac, premier francophone à s’établir dans la région de Sandwich [...] dans un endroit plus accessible et visible[...] dans le quartier de Sandwich , explique Gisèle Dionne, directrice générale de l’ ACFO-WECK .

Selon Mme Dionne, le canot se trouve actuellement au campus de Windsor du Collège Boréal.

Une nouvelle plaque sera également installée pour permettre aux touristes et aux résidents de mieux comprendre l’histoire de la région.

« La plaque va expliquer l’histoire et la culture de la francophonie, présente dans la région depuis 300 ans dans la région . » — Une citation de Gisèle Dionne, directrice générale de l’ACFO-WECK

La demande de financement avait été faite l'an dernier auprès de l'Autorité du pont Windsor-Détroit dans le cadre du plan d'avantages pour la communauté. L'organisme francophone a appris mardi que la subvention lui avait été octroyée.

La proposition de l'ACFO fait partie des trois projets retenus pour le volet Esthétique et aménagement paysager. Ils vont se partager un montant total de 142 000 $.

Les organismes communautaires du quartier de Sandwich bénéficient d'un financement allant de 1000 $ à 25 000 $.

Un projet de l'Université de Windsor aussi retenu

L'Université de Windsor a aussi obtenu un appui financier pour mettre en place des camps récréoculturels pour accueillir de jeunes Autochtones de la région. Vincent Georgie, recteur adjoint à l'Université de Windsor, est content du financement reçu.

Sans cette subvention, il n'était pas possible de faire ce projet. On est heureux d’avoir été choisis , se réjouit-il.

Selon M. Georgie, les principaux bénéficiaires du projet sont des jeunes de l'élémentaire et du secondaire. Les activités seront organisées par l'Université de Windsor, précise M. Georgie.

De son côté, Michael Hatchel, PDG de Bridging North America se réjouit du plan franchi dans la mise en place du plan d'avantages pour la communauté.