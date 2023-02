Connor Bedard, un jour à la fois, une présence à la fois

Après ses performances impressionnantes au Championnat mondial de hockey junior 2023 et avec une vingtaine de matchs à jouer dans la saison régulière, l’attaquant et capitaine des Pats de Regina, Connor Bedard, dit vivre le moment présent.

Si le repêchage de la Ligue nationale de hockey ( LNH ) 2023 représente la prochaine étape de sa carrière, il préfère y aller une journée à la fois et une présence à la fois sur la patinoire, et surtout s’amuser chaque fois qu’il enfile les patins.

« Pour moi, je dois encore faire mes preuves. Il y a tellement de grands joueurs au prochain repêchage. Je veux continuer de travailler et de m'améliorer chaque jour. » — Une citation de Connor Bedard, attaquant des Pats de Regina

Son éthique de travail et son leadership le démarquent des autres joueurs, selon l'entraîneur-chef de l'équipe, John Paddock, et selon ses coéquipiers.

Connor Bedard domine le classement de mi-saison des patineurs nord-américains de la centrale de recrutement de la LNH .

L’attaquant des Pats de Regina, Borya Valis, en est aussi à son année de repêchage dans la LNH . Les deux joueurs n’en parlent pas souvent, mais Borya Valis serait bien heureux d’être repêché par la même équipe que Connor Bedard dans les rondes suivantes.

Pour l’instant, il se réjouit d’évoluer aux côtés d’un joueur aussi talentueux qui le pousse à toujours donner le meilleur de lui-même sur la patinoire.

« C'est tout simplement incroyable, complètement fou d'avoir le meilleur joueur au monde sur la glace avec nous. » — Une citation de Borya Valis, attaquant des Pats de Regina

Il souligne que Connor Bedard n’a pas été nommé capitaine de l’équipe pour rien.

Selon ses coéquipiers, Connor Bedard les pousse à donner leur maximum autant lors des entraînements qu'à chaque présence sur la patinoire durant une partie. Photo : Radio-Canada / Dan Plaster

Là-dessus, l’entraîneur-chef des Pats de Regina, John Paddock, explique que le leadership et l'éthique de travail de Connor Bedard lui permettent de connaître un tel succès. Ces qualités encouragent les autres joueurs à se ranger derrière lui et à le suivre dans le vestiaire.

Embrasser chaque moment à Regina

De nombreux experts du hockey estiment que Connor Bedard, du haut de son talent, en est à sa dernière saison avec les Pats de Regina et qu’il ralliera les rangs professionnels dès la saison prochaine.

Connor Bedard essaie de ne pas trop y penser, mais plutôt d’embrasser chaque moment passé avec son équipe à Regina. En trois saisons avec les Pats, il a créé de nombreux souvenirs et s’est lié d’amitié avec de nombreuses personnes.

« On ne sait jamais ce que l'avenir me réserve, si je reviens la saison prochaine ou non. Je veux être présent pour l’équipe. C'est génial ici. Nous en profitons tous les jours. » — Une citation de Connor Bedard, attaquant des Pats de Regina

Questionné sur les points que Connor Bedard doit travailler pour se tailler une place chez les professionnels la saison prochaine, John Paddock est plutôt catégorique.

« Il est déjà au niveau de la LNH . Il va y aller l'année prochaine. Ce n'est pas facile, mais avec le temps qu'il investit, il ne fait que faire progresser les choses. » — Une citation de John Paddock, entraîneur-chef des Pats de Regina

Selon le rédacteur sénior des espoirs de la LNH du site The Athletic, Corey Pronman, il n’est pas surprenant de voir les équipes de la LNH tenter d’obtenir le premier choix du prochain repêchage. Il explique que Connor Bedard fera assurément une différence sur le plan offensif chez l’équipe qui va le sélectionner.

Il y a deux choses qui le démarquent : son tir et sa capacité à marquer sont parmi les meilleurs que j’ai vus chez un jeune de 17 ans , ajoute Corey Pronman.

Le soutien de son entourage et de ses proches

Par-dessus tout, Connor Bedard tient à souligner le soutien de sa famille depuis le début de sa carrière de hockeyeur.

S’il n’a pas beaucoup aimé le patin au départ, il a immédiatement accroché lorsque ses parents lui ont mis un bâton de hockey dans les mains. Il adore le hockey depuis qu’il est âgé de 4 ou 5 ans.

Mes parents et ma sœur sont mes plus grands partisans. Mon père était à tous les matchs de mon enfance. Notre famille est très proche et je n’aurais rien accompli de tout ça sans eux , explique-t-il.

En grandissant, il aimait beaucoup regarder des joueurs de grands talents, comme Sidney Crosby, qui évolue pour les Penguins de Pittsburgh dans la LNH .

Aujourd’hui, de nombreux experts le comparent à l’attaquant des Blackhawks de Chicago Patrick Kane et à l’attaquant du Lightning de Tampa Bay, Nikita Kucherov.