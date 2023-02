Le gouvernement Legault nuit à la cause du privé en santé, selon Éric Duhaime

Évidemment, ma crainte n'est pas qu'il y ait plus de privé en santé, on se comprend, insiste M. Duhaime, en conférence de presse mercredi. Ma crainte, c'est que ça se fasse un peu n'importe comment et que, dans quatre ans ou dans huit ans, le système soit tout aussi inefficace et que les adversaires du système de santé se servent de ça pour dire : "Voyez-vous, ça ne marche pas, le privé en santé."

Les détails du plan du gouvernement Legault ne sont vraiment pas clairs , accuse le chef conservateur, qui se demande pourquoi l'État se limite à deux établissements, situés à Montréal et à Québec.

Je ne comprends pas pourquoi deux hôpitaux. Pourquoi c'est le gouvernement qui dicte ça? Je pense que ça devrait être le marché qui le dicte. Je ne comprends pas pourquoi l'Outaouais ne pourrait pas avoir un hôpital privé, aussi, avec tous les problèmes sur le plan du secteur de la santé qu'il y a dans cette région québécoise.

M. Dhumaine croit par ailleurs que la présence du privé en santé bénéficierait d'une meilleure acceptabilité sociale si la question faisait l'objet d'une consultation publique. L'ensemble des acteurs de la société civile devrait pouvoir se prononcer, juge-t-il.