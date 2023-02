La joie de vivre est revenue à la Villa Neguac

Le ministère du Développement social a décidé de fermer deux foyers de soins spéciaux à Neguac, le Foyer Saint-Bernard et la Villa Neguac.

Le permis d'exploitation des deux établissements a été révoqué le 17 janvier dernier.

Or, une personne qui a entrepris d'acheter la Villa Neguac gère maintenant cet établissement depuis mercredi. C'est donc dire que les résidents de ce foyer n'auront plus à déménager d'ici le 17 février.

Léo Savoie était tellement inquiet à l'idée de déménager qu'il lui est arrivé de bouder son mets préféré, la morue salée. Il a retrouvé l'appétit depuis qu'il sait qu'il va pouvoir rester à la Villa Neguac. Photo : Radio-Canada / Mario Mercier

Léo Savoie, comme tous les autres résidents de la Villa Neguac, est passé par toute la gamme des émotions au cours des derniers jours.

On a beaucoup pleuré , dit-il.

Il se réjouit qu'une personne ait entrepris d'acheter l'établissement.

« C'est la meilleure place qu'il y a. Nous sommes tous des amis, c'est comme une famille. Je ne peux pas demander mieux. » — Une citation de Léo Savoie, résident de la Villa Neguac

Moi, je suis entré au moins d'août puis, en septembre, ça ne marchait pas , souligne-t-il

Les familles sont comblées

La joie des employées devant la tournure des événements est évidente. Les proches des résidents aussi n'hésitent pas à exprimer leur joie.

« J'ai pleuré de joie, pas de peine. » — Une citation de Sylvette Rousselle, une proche de deux résidents

Sylvette Rousselle, qui avait exprimé toute sa colère à la télévision envers le ministère du Développement social et sa gestion de cette affaire, assurer qu'elle va célébrer en compagnie de ses proches, le couple Latulippe, Marie-Thérèse et Alexis.

Je vais venir les chercher pour prendre une petite drive en auto. On va sortir du foyer un petit peu. On ira peut-voir l'éléphant de Neguac.

Sylvette Rousselle, une proche d'un couple de résidents de la Villa Neguac, a retrouvé le sourire. Elle se réjouit que ceux-ci n'aient plus besoin de déménager. Photo : Radio-Canada / René Landry

Qui est l'acheteur de la Villa Neguac?

La personne qui gère l'établissement depuis mercredi, en attendant que la transaction soit conclue officiellement, est un fils de pêcheur de crabe de Caraquet devenu infirmer.

Marc-André Vienneau gère le foyer de soins spéciaux Villa Neguac. Il a entrepris des démarches pour acquérir l'établissement. Photo : Radio-Canada / Michèle Brideau

J'ai une grande motivation pour les soins de longue durée de par mon parcours , lance Marc-André Vienneau.

Il n'est pas insensible à ce qu'on vécu les résidents, les familles et les employées.

C'est sûr que l'appel ou le besoin de la ville de Néguac et des gens ça m'a interpellé , affirme-t-il. Ça me tient à coeur et j'avais déjà l'intérêt de faire l'acquisition d'un foyer de soins et là ça s'est concrétisé avec la Villa Neguac.

Marc-André Vienneau admet que les choses ont bougé vite.

La Villa Neguac. Photo : Radio-Canada / Michèle Brideau

Ça s'est passé très rapidement , dit-il Il y avait beaucoup de mécanique derrière ça pour s'assurer qu'on n'ait pas à déménager les résidents pendant que la transaction se finalise. Comme toute transaction immobilière, ça ne se fait pas du jour au lendemain.

« Avec le moral des résidents et des employés, les belles choses vont arriver très rapidement. » — Une citation de Marc-André Vienneau, qui a entrepris d'acheter la Villa Neguac

Mardi soir, il a rencontré les résidents et les employées pour leur annoncer la bonne nouvelle. Il y avait beaucoup d'émotion. J'ai reçu beaucoup d'applaudissements des résidents et des familles qui étaient présentes. Il y a un grand appui de la communauté, ce rend la transition beaucoup plus agréable. On peut mettre le côté négatif derrière nous maintenant. Tout le monde est content de ce qui s'en vient.

