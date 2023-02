Des retrouvailles pour les 60 ans de la Ligue républicaine de hockey

Les souvenirs, la nostalgie et les anecdotes seront assurément nombreux vendredi lors des célébrations du 60e anniversaire de la fondation de la Ligue républicaine de hockey, à Edmundston.

Ce circuit de hockey a été un incontournable de 1962 à 1987 dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick. Des équipes du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie ont également évolué dans cette ligue un certain temps.

Gérald Clavette fait partie de l'organisation des retrouvailles dans le cadre du 60e anniversaire de fondation de la Ligue républicaine de hockey. Photo : Radio-Canada

Gérald Clavette est membre du comité du 60e anniversaire. Depuis des semaines, lui et ses compagnons sont à la recherche d’anciens joueurs pour participer aux retrouvailles qui se tiendront vendredi soir au centre Jean-Daigle d’Edmundston, juste avant le duel éliminatoire entre le Thunder de River Valley et les As de Saint-Basile du Circuit régional de hockey.

« Cette ligue a joué un rôle très important dans le développement social et économique du Nord-Ouest. » — Une citation de Gérald Clavette, du comité organisateur du 60e anniversaire de fondation de la Ligue républicaine de hockey

Des sept équipes originales – Grand-Sault, Saint-Basile, Edmundston Est, Edmundston Centre, le Collège Saint-Louis, Saint-François et Cabano – seuls les As de Saint-Basile sont parvenus à traverser l’épreuve du temps.

Les Jets d'Edmundston ont tout râflé dans la Ligue républicaine de hockey en 1974-1975. Photo : Radio-Canada

De préparer ces retrouvailles tout juste avant un match des As revêt toute une symbolique, dit Gérald Clavette.

Démocratiser le hockey

Au début des années 1960, se souvient l’organisateur, il n’y avait qu’un seul aréna dans le secteur et la plupart des rencontres se jouaient sur des patinoires extérieures.

Le contexte était bien différent du hockey d’aujourd’hui où chaque communauté a son aréna avec sa glace artificielle , se remémore Gérald Clavette.

Une photo de l'équipe du Collège Saint-Louis, championne de la Ligue républicaine de hockey en 1972-1973. Photo : Radio-Canada

La Ligue républicaine de hockey a aussi permis de démocratiser le hockey dans la région, poursuit-il, à une époque où il n’y avait que du hockey universitaire.

Cette ligue nous a permis de participer à la vie sociale et économique. Il y avait de bonnes assistances, il y avait un bon engouement pour le hockey régional, des gens ont investi dans les équipes, des arénas se sont construits… Elle a contribué bien plus que du hockey , explique l’organisateur.

Ce circuit a permis à de très bons joueurs de développer leurs talents, poursuit-il.

Cette ligue a donné une lueur d’espoir aux jeunes hockeyeurs de notre région de jouer dans un circuit majeur , de dire Gérald Clavette.

Les retrouvailles de vendredi commenceront à 18 h.

Avec les informations de François Le Blanc