Froid extrême : Hydro-Québec prévoit une demande d’électricité jamais vue

Hydro-Québec se prépare à faire face à un record de demande d'électricité, au-delà des 41 000 mégawatts (MW), vendredi et samedi, a appris Radio-Canada. C'est un défi de plus pour la société d'État, déjà au cœur d'intenses débats politiques au sujet de sa gouvernance .

Selon nos sources, Hydro-Québec est à la veille d'affronter la plus grosse pointe hivernale de son existence. C'est une pointe historique , décrit une cadre de la société d'État.

Environnement Canada a publié des bulletins spéciaux et des avertissements de froid extrême pour plusieurs régions du Québec. Les températures vont descendre jusqu'à -29 °C à Montréal et -30 °C à Saguenay.

« Notre réseau va être extrêmement sollicité. » — Une citation de Une cadre d'Hydro-Québec

Des communications internes que nous avons obtenues révèlent que la différence anticipée entre la demande et la production affichera un « déficit » de 4500 MW pour vendredi et également pour samedi. La société d'État prévoit donc réduire ses lucratives ventes à l'exportation et parallèlement importer de l'électricité à fort prix.

Sans le confirmer, le porte-parole Francis Labbé indique que ce sont les outils habituels à notre disposition quand, quelques heures dans un hiver, notre bilan est plus serré .

« Nous réduirons nos exportations (tout en respectant nos engagements fermes) ou pourrons importer des marchés voisins. » — Une citation de Francis Labbé, porte-parole d'Hydro-Québec

En janvier 2022, Hydro-Québec avait déjà battu un précédent record avec 40 380 MW de consommation. Elle avait dû importer 2000 MW de l'Ontario et de l'État de New York.

La pointe, en semaine, correspond aux fortes période de consommation d'électricité, le matin entre 6 h et 9 h ainsi que le soir, entre 16 h et 20 h. Photo : Getty Images / Dean Mitchell

Des clients d'affaires réduiront leur consommation

Aussi, nous avons appris qu'un appel a été fait à certaines entreprises pour diminuer leur consommation d'électricité durant les heures critiques. Par exemple, la station de ski de Mont Sainte-Anne a annoncé qu'elle ouvrirait plus tard le matin pour répondre à un appel de réduction de puissance d'Hydro-Québec.

La contribution des entreprises permettra d'économiser des centaines de mégawatts durant la pointe. Photo : Radio-Canada / Olivia Laperrière-Roy

Le Programme Gestion de la demande de puissance incite les PME , commerces et institutions à réduire la demande de puissance de leurs bâtiments pendant les heures de pointe. En échange, Hydro-Québec leur verse une compensation.

Un appel à l'effort des citoyens ?

Lors de la pointe du 21 janvier 2022, Hydro-Québec avait demandé aux Québécois de réduire autant que possible leur consommation. On peut s'attendre à ce qu'un appel semblable soit fait, mais la société d'État ne le confirme pas.

La porte-parole Francis Labbé évoque simplement la possibilité de demander la collaboration de clients industriels grands consommateurs, lancer des défis Hilo ou faire appel aux abonnés de la tarification dynamique .

Baisser la température de un ou deux degrés, notamment dans les pièces inoccupées, peut représenter une économie d'électricité significative. Photo : getty images/istockphoto / Cunaplus_M.Faba

La moitié de la consommation d'électricité des Québécois vient du chauffage. Et 80 % des résidences du Québec sont chauffées à l’électricité.

Hydro-Québec essaie de maximiser l'utilisation de ses turbines

Avec cette pointe record, chaque mégawatt va compter , témoigne une de nos sources, en référence à l'enquête de Radio-Canada qui révélait mercredi que plusieurs centrales ne sont pas exploitées à leur plein potentiel.

Dans la foulée du reportage, Hydro-Québec nous a indiqué que la centrale de La Trenche vient d'être remise en pleine production, une première depuis octobre 2020. Aussi, Hydro-Québec nous apprend que d’ici vendredi matin, nous aurons ramené plusieurs groupes turbine-alternateur qui étaient en entretien ponctuel, dans les centrales de Shawinigan et Les Cèdres .

La barrage de la Trenche, au nord de La Tuque Photo : Hydro-Québec

En revanche, le retour de la pleine puissance de la centrale LG-1 n'arrivera pas à temps pour la pointe historique (116 MW perdus), tout comme les bris à la grande centrale Robert-Bourassa ne seront pas réparés assez rapidement. Ça retranche 700 MW pour les pires journées à venir , explique une cadre.

Une demande toujours plus grande, année après année

Au-delà du froid, le fait qu'on s'apprête à battre un nouveau record s'explique aussi par la croissance de la population et par l'électrification des transports et de l'économie, explique le directeur scientifique de l'Institut de l'énergie Trottier à Polytechnique Montréal, Normand Mousseau.

« On s'électrifie plus, on a plus de maisons, mais aussi, on sort le gaz naturel et les combustibles fossiles pour mettre de l'électricité. Tout ça fait une augmentation de la demande. » — Une citation de Normand Mousseau, directeur scientifique de l'Institut de l'énergie Trottier à Polytechnique Montréal

Le physicien regrette que le Québec ne se résout pas à mettre en place des normes, de la réglementaire, qui feraient en sorte que les nouvelles maisons, les nouvelles constructions, seraient plus efficaces énergétiquement .