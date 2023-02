Une subvention de 7,8 M$ à Rio Tinto pour réduire les GES de ses alumineries

La division Fer et Titane hérite de son côté de 1,5 M$, pour un total de 9,3 M$ au géant minier anglo-australien.

Quatre autres entreprises recevront environ neuf millions, soit Produits Suncor Énergie, Graymont, Chimie ParaChem et Groupe CRH Canada.

Ces annonces ont été faites par courriel mercredi par le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP).

Selon le communiqué de Québec, l'aide financière permettra à Rio Tinto d'analyser le potentiel technique et économique de mesures d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre (GES), de mettre en œuvre des projets ou d'expérimenter des innovations technologiques présentant un potentiel élevé de réduction des émissions de GES .

Le programme est doté d'une enveloppe de 48 millions de dollars. Il vise à encourager les grandes entreprises réglementées par le marché du carbone à réduire plus rapidement et durablement leurs émissions de GES .

Une subvention bien accueillie

La subvention est bien accueillie par les députés de la Coalition avenir Québec (CAQ) de Chicoutimi et de Jonquière.

Depuis maintenant presque cinq ans, je suis en communication avec les gens de Rio Tinto, car cette entreprise contribue activement à la vitalité économique régionale, notamment en offrant des emplois de qualité à plusieurs citoyennes et citoyens. Pour moi, il est primordial que nous proposions des pistes de solution afin que l'entreprise améliore ses pratiques et réduise ses émissions de GES , a fait savoir par communiqué Andrée Laforest, ministre responsable du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

La ministre Andrée Laforest était présente lors de l'annonce d'un nouveau centre de recyclage d'aluminium à Arvida, l'an dernier. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

Pour son collègue député de Jonquière, Yannick Gagnon, environnement et développement économique sont indissociables.

Accompagner nos industries comme Rio Tinto sera gagnant pour le futur économique et environnemental de Jonquière et de la région, j'en suis persuadé , a-t-il affirmé, dans le même document.

Le programme sera en vigueur jusqu’en 2026.

Nous savons que réduire les émissions de GES peut s'avérer complexe pour une entreprise. C'est pourquoi notre gouvernement met en place des initiatives pour accompagner étroitement le secteur industriel et l'inciter à passer à l'action , a dit le ministre de l’Environnement, Benoit Charette.

Un bénéfice record en 2021

En 2021, Rio Tinto a enregistré un bénéfice annuel de 21,4 milliards de dollars, dont 2,5 milliards pour sa division aluminium.

Un dossier de Radio-Canada publié l’automne dernier révélait que l’Usine Arvida, avec la vieille technologie des cuves précuites, est l’aluminerie la plus polluante au Canada parce qu’elle émet les plus hauts taux de particules fines et de dioxyde de soufre dans l’air par tonne d’aluminium produite. Le remplacement vers les cuves AP60 a été amorcé partiellement il y a quelques années, mais l’annonce de cuves supplémentaires se fait toujours attendre. Les cuves précuites ont une autorisation environnementale pour être utilisées jusqu’à la fin de 2025.

Il n'a pas été possible d'obtenir des précisions du côté de Rio Tinto.