EA annonce la fin pour Apex Legends Mobile et Battlefield Mobile

Les adeptes des jeux mobiles d’Apex Legends et de la série Battefield devront faire leur deuil. Electronic Arts (EA) a décrété l’arrêt du développement et le retrait des applications pour ces deux titres.

Pour ce qui est d’Apex Legends Mobile, on ne pourra plus y jouer à partir du 1er mai prochain. Aucune date n’a été fournie pour l’instant pour Battlefield Mobile.

Malgré un lancement réussi pour Apex Legends Mobile, l’expérience actuelle ne permettait pas de répondre aux attentes des joueurs et joueuses , a expliqué EA dans un communiqué.

Des explications semblables ont été fournies pour justifier la fin de Battlefield Mobile, un jeu basé sur l’univers de la populaire série de jeux de guerre Battlefield.

Apex Legends Mobile est quant à lui la version mobile, pour iOS et Android, du très populaire jeu de type bataille royale (battle royale) Apex Legends, développé par le studio Respawn Entertainment et distribué par Electronic Arts.

Parmi les contraintes auxquelles ont dû faire face les fans du jeu, l’application mobile ne permettait pas de jouer en ligne avec d’autres plateformes (crossplatform). L’engouement n’a pas été suffisant non plus afin de maintenir active une forte communauté de joueurs et joueuses, selon le PDG d’Electronic Arts, Andrew Wilson, qui s’est exprimé dans une conférence téléphonique sur les résultats financiers de l’entreprise.

Les lancements [mobiles] qui connaissent le plus de succès sont ceux qui sont particulièrement connectés à la série de jeux principale où, bien qu’il n’y a pas nécessairement la possibilité de jouer en ligne entre toutes les différentes plateformes, il y a au moins une progression partagée et le sentiment de faire partie d’une seule communauté unie et d’une seule expérience de jeu.

EA n’exclut pas de lancer des nouvelles applications mobiles, tant dans l’univers d’Apex Legends que dans celui de la série Battlefield, dans le futur.

Il n’y aura pas de remboursement pour les achats dans Apex Legends Mobile, mais ceux-ci seront mis à l’arrêt à partir du 1er février.