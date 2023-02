Olymel ferme ses usines de Blainville et de Laval

Le transformateur de viande québécois Olymel met fin aux opérations de ses usines de surtransformation de porc de Laval et de Blainville dans le cadre d’une réorganisation, qui se soldera par la perte de 170 emplois.

Selon la direction de l’entreprise, qui a annoncé officiellement la nouvelle mercredi dans un communiqué, les opérations prendront fin définitivement le 28 avril prochain dans les deux usines.

Olymel affirme poursuivre des efforts de rationalisation entrepris en 2021.

La décision […] s’explique par la capacité de plusieurs autres usines à rapatrier la production de ces deux établissements dans le but de réaliser des économies et des gains d’efficience , explique le président-directeur général d’Olymel, Yanick Gervais.

L’annonce d’aujourd’hui devrait nous permettre d’atteindre plus rapidement nos objectifs d’optimisation des opérations dans le contexte d’une conjoncture économique défavorable, où la hausse des coûts des matières premières, la pénurie de main-d’œuvre et la faiblesse de certains marchés se conjuguent pour affecter la rentabilité de l’entreprise , poursuit M. Gervais.

Relocalisation

L’entreprise compte cependant offrir aux employés qui seront licenciés la possibilité d’être affectés ailleurs. Un plan à cette fin doit être présenté aux travailleurs sous peu.

Un comité de reclassement sera également mis sur pied pour accompagner les employés qui souhaiteraient réorienter leur carrière , promet également la direction.

« Je sais qu’il s’agit d’une décision difficile pour les employés touchés, mais je tiens à leur réitérer notre ferme intention de relocaliser ceux qui le souhaitent au sein des divers autres établissements d’Olymel. » — Une citation de Yanick Gervais, président-directeur général d’Olymel

L’usine Olymel de Blainville emploie 134 personnes et 36 autres dans les installations de Laval. Les deux usines produisent notamment des jambons, des pâtés et des charcuteries commercialisées sous les marques La Tour Eiffel et Nostrano.

Ces deux fermetures s'ajoutent à celle d'une usine de Saint-Hyacinthe annoncée en novembre dernier (107 emplois supprimés) et de la suppression de 177 postes de cadre au sein de la coopérative en octobre dernier.

Le transformateur a également fermé en septembre 2021 une usine de surtransformation de produits de porc à Henryville, en Montérégie.