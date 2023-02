Flair Airlines ajoute de nouvelles destinations à partir de Winnipeg

Des vols bihebdomadaires de Flair Airlines entre Winnipeg et les villes de Victoria et Kelowna, en Colombie-Britannique, ainsi que London, en Ontario, débuteront en juin.

Les vols de Victoria débuteront le 9 juin, suivis de Kelowna le 10 juin et de London le 11 juin.

Ces nouveaux vols permettront de relier Winnipeg à trois destinations qui sont soit mal desservies, soit non desservies depuis très longtemps , selon le vice-président de la planification du réseau et de la gestion des revenus de Flair Airlines, Eric Tanner.

La compagnie aérienne commencera également à offrir des vols entre Winnipeg et Toronto jusqu’à trois fois par jour, et proposera des vols quotidiens entre la capitale manitobaine et Vancouver et Calgary, a précisé M. Tanner lors d’une conférence de presse organisée mercredi à l’aéroport international Richardson de Winnipeg.

Cette expansion du service s’accompagne de l’ajout de six, de cinq et de quatre vols hebdomadaires, respectivement, à destination de Toronto, de Calgary et de Vancouver, précise un communiqué de Flair Airlines.

Les vols aller simple vers Kelowna ou Victoria commenceront à 49 $ et les vols vers London à 69 $, taxes et frais compris, selon la compagnie aérienne.

Le président et chef de la direction de l’Administration aéroportuaire de Winnipeg, Nick Hays, indique que cette annonce de la troisième plus grande compagnie aérienne intérieure du Canada signifie plus de choix à faible coût pour permettre aux Manitobains de se rendre à des destinations populaires à travers le pays et d’en revenir .

Qu’il s’agisse de personnes qui partent voir leur famille, leurs amis ou leurs proches, de personnes qui visitent leurs endroits préférés ou qui explorent de nouveaux endroits qu’elles n’ont jamais visités, l’enthousiasme que je ressens est vraiment palpable , dit-t-il.

Il précise que plus de vols signifie plus d’options et plus de commodités en matière de voyage. Ils apportent également plus de dollars touristiques et plus d’emplois de valeur pour aider à renforcer l’économie .

Flair Airlines affirme qu’elle desservira l’aéroport de Winnipeg 51 fois par semaine pendant l’été 2023, soit 75 % de plus que l’horaire d’hiver actuel de la compagnie aérienne.