Pénurie criante de dermatologues en Mauricie : les patients référés vers d’autres régions

La région de la Mauricie et du Centre-du-Québec vit un manque criant de dermatologues. Seulement trois des huit postes dans toute la région sont comblés. Les listes s’allongent ainsi, obligeant 1200 personnes à consulter à l’extérieur de la région l’an dernier.

Le CIUSSS MCQ se veut rassurant : les cas urgents sont vus rapidement. Les patients du Centre-du-Québec sont généralement référés à des professionnels en Estrie et ceux de la Mauricie, à des équipes dermatologiques de Québec.

La directrice des services professionnels au CIUSSS MCQ , la Dre Marianne Lemay, indique que le recrutement dans la région a toujours été difficile pour plusieurs raisons.

Des solutions sont toutefois mises en place pour limiter l’attente des patients.

Ce qui est important, c’est de travailler en collaboration avec l’Association des médecins spécialistes dermatologues du Québec, de faire en sorte que l’attente soit la plus [courte] possible, de travailler en collaboration avec les autres régions , souligne-t-elle, précisant que trois dermatologues pourraient potentiellement s’ajouter à ceux de la Mauricie et du Centre-du-Québec au cours des prochaines années.

Le CIUSSS MCQ dit miser sur une nouvelle plateforme en ligne, la Plateforme de soins virtuels, où peut être exercée la télédermatologie. Les médecins de famille peuvent ainsi consulter des dermatologues dans un délai de 14 jours pour déterminer le traitement adéquat à suivre.

À ce jour dans la région, 51 consultations ont été faites par l’entremise de cette plateforme depuis qu’elle a été annoncée par Québec en juin. 95 médecins de famille s’y sont inscrits dans le but de l’utiliser pour consulter des spécialistes en dermatologie.

Le CIUSS MCQ ne peut dire quels sont les délais d’attente précisément, mais plusieurs témoignages recueillis font état de plusieurs années.

Peu de cliniques

Les cliniques privées sont rares dans la région. À Trois-Rivières, le propriétaire des cliniques M, Nicolas Marchand, a ouvert la clinique privée Derma M en novembre.

Je voyais qu’il y avait un besoin, un très grand besoin dans toute la population de la Mauricie, pas juste à Trois-Rivières. Ça fait des années qu’on n’a pas accès rapidement, ou du moins facilement, à un dermatologue… tant comme professionnel de la santé qui veut référer un dermatologue, comme le patient de trouver un dermatologue , a-t-il expliqué en entrevue.

Ce dernier affirme avoir traité un grand nombre de cancers de la peau ou avoir effectué de nombreuses procédures dermatologiques depuis l’ouverture de sa clinique.