Une activité de sculpture sur neige qui fait la différence

Une cinquantaine de personnes sont mobilisées pour participer à l’activité, dont des gens avec des déficiences sensorielles, visuelles, auditives ou motrices.

Pour l’occasion, les participants s’affairaient à sculpter quatre blocs de neige. Selon Marc Boulianne, spécialiste en orientation et mobilité au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay−Lac-Saint-Jean, cette activité leur apporte un effet bénéfique en plus d’un sentiment de fierté.

C'est la neuvième fois qu'une activité comme celle-ci est organisée. Après deux ans de pause en raison de la pandémie, les effets bénéfiques de l'activité se font déjà sentir.

C'est fou comment une activité comme ça peut apporter aux gens qui se rencontrent dans un contexte différent du centre de réadaptation. Dans le plaisir, ils vont continuer à travailler leurs habiletés, puis ça leur donne le sentiment de fierté d'avoir réussi quelque chose en fin de journée, mais aussi d'intégrer une activité qui est accessible en fait , a indiqué Marc Boulianne.

Le 8 février prochain, cinq autres blocs seront offerts aux usagers, soit un aux gens de l’unité de réadaptation intensive et quatre plus petits pour les jeunes.

Avec les informations de Rosalie Dumais-Beaulieu