Attachez votre tuque, il fera froid!

On a beau ne pas être fait en chocolat, comme le dit l’expression, mais n’en demeure pas moins qu’une vague de froid, lorsqu’elle arrive, a de quoi saisir. Si vous aviez des activités extérieures ou des déplacements prévus vendredi, vous aimerez sans doute savoir à quoi vous en tenir.

Le météorologue d’Environnement Canada, André Cantin, mentionne que la région de la Mauricie a eu un avant-goût mercredi matin de ce qui l’attend vendredi et samedi.

Le plus surprenant, c’est que la journée de jeudi sera très douce. Dans la journée on va connaître une température de moins 4, le lendemain on va se réveiller avec une température semblable à celle de mercredi, moins 27, moins 28, mais des vents de 30 à 60 km/h. Faut s’attendre à des facteurs de refroidissement éolien qui vont avoisiner le moins 40, peut-être moins explique le météorologue.

Il s’attend même à enregistrer un record de température froide pour cette journée du 3 février.

Bourrasque de neige

De la neige est attendue pour la soirée de jeudi, pas beaucoup d’accumulation, mais des bourrasques pouvant causer de la poudrerie, engendrer une visibilité réduite, bref donner du fil à retordre aux automobilistes. Il faudra être prudent en soirée jeudi , avertit le météorologue.

Du côté de la Ville de Trois-Rivières, le porte-parole Mikaël Morissette mentionne que les personnes en situation d’itinérance ne sont pas laissées pour compte. Les haltes chaleurs et les haltes douceur fonctionnent bien. Plusieurs personnes y ont recours en ce moment et même que des places sont encore disponibles.

Des colonnes lumineuses

Si le froid cause bien des désagréments, il peut aussi occasionner un spectacle exceptionnel. De nombreux résidents des zones rurales de la région ont pu l’observer en début de semaine : le phénomène des colonnes lumineuses.

Le phénomène des colonnes lumineuses a été aperçu en plusieurs endroits en Mauricie dont à Notre-Dame-du-Mont-Carmel. Photo : Marielle Fortier-Landry

C’est vraiment les lumières au niveau du sol qui vont se refléter sur les cristaux de neige ou de glace. Ça va surtout se produire lorsque les températures sont froides et qu’on observe soit une neige très très fine ou des cristaux de glace qui tombent parfois même par ciel quasiment clair lorsque les températures sont comme celles qu’on va connaître vendredi , explique André Cantin.

Le météorologue ajoute que les couleurs peuvent varier selon les sources lumineuses au sol et même le jour, lorsque le ciel est partiellement voilé, le soleil peut produire le même type de colonnes lumineuses.

D'après une entrevue à l'émission Toujours le matin