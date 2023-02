L’échange d’épinglettes : le sport non officiel populaire des Jeux d’hiver de l’Arctique

Les Jeux d’hiver de l’Arctique regroupent une vingtaine de sports différents pratiqués par des athlètes des régions circumpolaires. Un sport non officiel s'ajoute toutefois à la liste et sa popularité se démarque à tous les Jeux : l’échange d’épinglettes.

Pour les Jeux de Wood Buffalo, à Fort McMurray, des tables ont été érigées pour étaler des collections d’épinglettes. Ici, l’argent n’a pas sa place. Toute acquisition se fait à coup de négociation et d’échange.

Chaque délégation apporte avec elle une poignée d’épinglettes différentes. Pour beaucoup, le but est d’en posséder une de chaque délégation. Plusieurs athlètes arborent ensuite fièrement leur collection d’épinglettes sur leur lanière autour du cou.

Samantha Jae Ladwig, à droite, et Dani Kachnic, à gauche, font toutes les deux partie de la délégation du Nord de l'Alberta et participent à leurs premiers Jeux d'hiver de l'Arctique. Photo : Radio-Canada / Matisse Harvey

Ils sont tous uniques pour chaque endroit et la majorité des athlètes des délégations reçoivent de 5 à 10 épinglettes pour commencer, alors tout le monde peut voir à quoi elles ressemblent , explique Dani Kachnic, qui fait partie de l’équipe du Nord de l’Alberta.

Je pense que la meilleure chose concernant l’échange d’épinglette, c’est de pouvoir s’asseoir en cercle et parler avec différentes personnes et d’en apprendre plus sur elles. C’est ce que je préfère de pouvoir rencontrer des gens. J’adore ça! , s’exclame sa collègue Samantha Jae Ladwig.

Un collectionneur a même fait le chemin depuis Vancouver pour assister pour la première fois aux Jeux d'hiver de l’Arctique afin de mettre la main sur certaines de ces épinglettes.

Krassi Stamenov est parti de Vancouver pour se rendre à Fort McMurray afin d'assister à l'échange d'épinglettes en marge des Jeux. Photo : Radio-Canada / Matisse Harvey

Je fais des échanges depuis 55 ans dans les différentes compétitions sportives et pour celle-ci en particulier, nous avons installé des tables pour y mener les échanges. Nous ne vendons jamais , souligne Krassi Stamenov.

Pour lui, les épinglettes sportives, c’est du sérieux. Au fil du temps, il s’est présenté à plusieurs Jeux olympiques, Jeux du Canada et Jeux du Commonwealth afin d’y faire l’échange d’épinglette.

Je pense que ma collection doit compter de 400 000 ou 500 000 épinglettes , estime-t-il.

Des épinglettes de la réconciliation

Cette année, l’équipe des Jeux de Wood Buffalo a créé une série de trois épinglettes bien spéciales afin de souligner la vérité et la réconciliation. L’une des épinglettes présente une paire de mocassins avec les nombres 87 et 91, en référence à ces deux appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation du Canada.

Des tables ont été érigées où les athlètes se rassemblent pour procéder à l'échange d'épinglettes. Photo : Radio-Canada / Matisse Harvey

Une autre épingle représente un chandail orange avec la mention Tous les enfants comptent pour souligner les impacts des pensionnats pour Autochtones au pays. Finalement, une troisième épinglette a été créée à l’effigie d’une robe à clochette rouge en l’honneur des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées.

Le son des clochettes durant la danse des clochettes permettrait, croit-on, de propager la guérison, que ce soit dans une danse pour une personne ou pour toute une nation , explique l’organisation des Jeux sur leur site web.

Ces épinglettes, en quantité limitée, seront uniquement disponibles lors des événements et activités de réconciliation organisés dans la région.

Avec les informations de Matisse Harvey