Marie-Maude Denis animera une docusérie mettant de l’avant la relève journalistique

La profession de journaliste sera bientôt au cœur d'une nouvelle docusérie d'ICI RDI animée par Marie-Maude Denis, qui est déjà à la barre de l'émission Enquête. Les stagiaires est présenté comme un camp journalistique où six aspirants et aspirantes journalistes apprendront les rouages du métier dans le feu de l'action aux côtés de l'équipe de la salle des nouvelles de Radio-Canada.

Avec l'aide de leurs guides, les stagiaires se mesureront aux défis du journalisme terrain au cours d'une aventure en huit épisodes. Ces talents de la relève seront ensuite appelés à réaliser un projet d'envergure ensemble.

C'est un stage nouveau genre, comme on n'en a jamais fait avant , a affirmé en conférence de presse Luce Julien, directrice générale de l'Information à Radio-Canada, mercredi. [Il y aura] deux grandes particularités : on veut recruter des aspirants journalistes de partout à travers le pays, et on veut des aspirants journalistes qui ont des parcours diversifiés.

Pas nécessaire donc d'avoir fréquenté une école de journalisme pour participer à l'émission; le vidéaste amateur, l'avocate qui pense à changer de carrière ou l'horticulteur à la plume aiguisée pourront tous et toutes tenter l'expérience. Les principaux critères qui seront pris en compte : avoir au moins 18 ans, démontrer un bon jugement éditorial et un sens de la nouvelle, et maîtriser le français, tant à l'oral qu'à l'écrit.

Mieux comprendre le métier pour rétablir la confiance

[On constate une] érosion de la confiance envers les institutions, mais aussi envers les médias. On croit que de documenter cette expérience va permettre au public de mieux comprendre les coulisses du métier de journaliste et des métiers de l’information , a ajouté Luce Julien.

Sous l'œil vaillant de Marie-Maude Denis, les journalistes en herbe se frotteront aux contraintes quotidiennes du métier, comme la pression des heures de tombée, les défis de tournage, la vérification de faits et la disponibilité des spécialistes pour les aider à décortiquer l'actualité.

J'ai tout de suite trouvé que c'était une très bonne idée. C'est une chance inouïe pour les stagiaires, mais aussi pour le public qui va être témoin de ça , a affirmé Marie-Maude Denis, qui compte plus de 20 ans d'expérience dans le métier. Ce qui va être excitant aussi, c'est que ce ne sera pas de la nouvelle en laboratoire. On va aller sur le terrain pour vrai.

Le parcours de certains participants et de certaines participantes pourra se poursuivre au-delà des Stagiaires. Les personnes qui se seront démarquées au cours de la série seront invitées à suivre un stage rémunéré d'une durée de six mois à Radio-Canada. Un ou une stagiaire aura également l'occasion de réaliser son propre propre reportage ici ou à l’étranger.

Le diffuseur public a lancé un appel de candidatures ouvert à toute personne d'au moins 18 ans. Les inscriptions doivent être soumises au plus tard le 1er mars.

L'émission sera tournée en mai et en juin cette année, puis diffusée durant la saison télévisuelle 2023-2024 sur les ondes d'ICI RDI.

La docusérie Les stagiaires a été initiée par la direction de l'information de Radio-Canada. Elle sera produite par Pamplemousse Média, la compagnie de production de France Beaudoin.