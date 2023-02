La tournée Renaissance de Beyoncé fait escale à Toronto et Vancouver

Les admirateurs torontois pourront l’applaudir au Centre Rogers le 8 juillet prochain.

Lors de son dernier passage dans la Ville Reine en 2016, Beyoncéa attiré une foule de 53 000 personnes.

La deuxième date canadienne est prévue le 11 septembre à Vancouver à BC Place.

Ces futurs concerts seront l’occasion pour la vedette de défendre son septième et album, Renaissance, sorti l’année dernière. Portés par les titres Break My Soul et Cuff It, son album se veut résolument disco, avec des hommages à Donna Summer et Giorgio Moroder.

Pour l’instant, seules des dates en Europe et en Amérique du Nord ont été annoncées.

La Renaissance World Tour débutera à Stockholm le 10 mai et enchaînera 15 dates en Europe pour s’achever à La Nouvelle-Orléans le 27 septembre.

Les inscriptions sur la plateforme d’achat de LiveNation débuteront jeudi à 11 h 59, heure de l’Est. Il faudra ensuite espérer être tiré au sort pour acheter ses places.

Avec des informations de CBC News