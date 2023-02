Violence à l’école : « Ça me préoccupe grandement », admet Bernard Drainville

C’est la porte-parole libérale en matière d’éducation, Marwah Rizqy, qui a sonné l’alarme en découvrant dans des documents obtenus via la loi sur l’accès aux documents des services publics, que les centres de services scolaires ont dénombré en 2021 deux fois plus de gestes violents dans leurs établissements qu’en 2019.

Dans certains centres de services scolaires, on recensait des augmentations de gestes violents de plus de 150 %, voire même de 164 % au Centre de services scolaire des Affluents, dans Lanaudière.

Une situation alarmante sur laquelle doit se pencher rapidement l’Assemblée nationale en entier, selon l’opposition libérale qui a déposé un mandat d’initiative pour que cet enjeu soit abordé rapidement en commission parlementaire.

Relancé par Marwah Rizqy lors de la période des questions qui a rappelé certains actes de violence grave dans les écoles qui ont récemment fait la manchette, le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, n’a pas nié la gravité de la situation.

« Ça me préoccupe grandement et pour les enfants, et pour le personnel scolaire. Bien sûr! » — Une citation de Bernard Drainville, ministre de l’Éducation du Québec

Expliquant que son gouvernement prend très au sérieux la violence et l’intimidation à l’école , le ministre a tenu à rappeler d’entrée de jeu que la vaste majorité de nos écoles sont sécuritaires .

Il a ajouté que des mesures ont été mises en place dans le réseau scolaire pour lutter contre cette escalade.

Par exemple, chaque école doit se doter d’un plan de lutte à l’intimidation et la violence et nous avons décidé d’aider les écoles à se doter de ce plan. Il y a des moyens financiers qui sont versés aux écoles pour qu’elles puissent mettre en place ce plan-là.

Il a également rappelé que des sommes ont été versées aux centres de services scolaires pour qu’ils puissent financer la présence de policiers au sein des écoles lorsque cela s’avère nécessaire.

Pour ce qui est de la violence et de l’intimidation, c’est absolument tolérance zéro. On n’en veut pas et il faut lutter contre ça. Et ça nous concerne tous et toutes. Et s’il faut mettre plus de moyens, on en mettra , a promis du même souffle Bernard Drainville.

La députée libérale Marwah Rizqy, à l'Assemblée nationale. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Rousselle

« Aucun enfant ne peut apprendre avec la peur au ventre. » — Une citation de Marwah Rizqy, députée de Saint-Laurent

Pressé par Marwah Rizqy de dire oui au mandat d’initiative qu’elle a déposé pour qu’une commission se penche de façon non partisane sur le problème, Bernard Drainville a esquivé en assurant que son gouvernement y participerait tout en précisant qu’il revient à l’Assemblée nationale de se prononcer sur un mandat d’initiative et non au gouvernement.

Si les députés souhaitent se saisir du mandat, ils peuvent le faire. […] La commission peut se doter de ce mandat alors si elle choisit de le faire, évidemment, que nous collaborerons. Mais l’exécutif ne peut se substituer au législatif.

Sur les bancs de l’opposition, le Parti québécois s’est également dit préoccupé par ce phénomène pour lequel il n’existe pas de solution magique , selon Pascal Bérubé. Le député de Matane-Matapedia souligne que cette montée de la violence chez les jeunes ne s’observe pas qu’à l’école, mais aussi dans les parcs et les lieux publics.

C’est dur pour les enseignants, qui en font déjà énormément, d’être dehors à proximité d’une école, dans un parc et de prévenir une bagarre. C’est à peu près impossible , a-t-il souligné.

Tout ça est hautement préoccupant […] pour la sécurité des jeunes et pour les conséquences sur leur estime de soi, sur la crainte qu’ils ont d’aller à l’école, sur la crainte qu’ils ont de sortir en public, ce n’est pas acceptable , a-t-il déploré.

Pour le chef du PQ , Paul Saint-Pierre Plamondon, il faut agir en amont en donnant plus de financement aux organismes communautaires qui œuvrent en matière de prévention de la violence. On veut également un budget rehaussé en matière de santé mentale , a-t-il plaidé.

Commencer par les réseaux sociaux

Le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, croit qu'il va falloir un jour s'occuper des réseaux sociaux qui sont devenus selon lui d'importants vecteurs de haine et de violence chez les jeunes. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Soulignant au passage que les réseaux sociaux jouent un rôle certain dans la propagation de la violence et de la haine, Paul St-Pierre Plamondon estime qu’il va falloir s’attaquer un jour à ce problème.

« Il y a un lien entre la haine et le fait que les médias sociaux ne sont pas réglementés. Notre démocratie va devoir à un moment ou à un autre reprendre ses droits sur cette sphère d’activité qui en ce moment est le Far West. » — Une citation de Paul St-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois