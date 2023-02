New York, la ville où il ne neige pas

Le dernier record remonte à 1973, année où la première accumulation a été mesurée le 29 janvier au terme d'une disette de 326 jours.

Christopher Stachelski, responsable du programme régional de services d'observation et de climatologie au National Weather Service pour la région de l’Est, est amusé : Nous avons battu le record de trois jours à peine, mais nous l'avons fait, et c'est remarquable. Mais je pense que ce sera encore plus remarquable de voir où nous en serons à la fin de la saison.

La magie de l’hiver est donc absente, mais rien pour empêcher les adeptes du patin à glace qui ont répondu présent sur la patinoire du parc le plus fréquenté des États-Unis. Chaque année, quelque 42 millions de personnes visitent ce « petit » joyau de 341 hectares, niché entre les quartiers Upper West Side et Upper East Side de Manhattan.

La patinoire de Central Park continue d'attirer ses adeptes, neige ou pas. Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

Cette absence de neige, Soledad Rodas, une enseignante qui laisse ses jeunes élèves se défouler sur le gazon vert du parc, ne s’en plaint pas trop. En tant qu'enseignante, il y a des moments où on aime autant qu’il n’y en ait pas, parce que les enfants sont très excités. C'est vrai que ça excite pas mal les enfants, la neige. Moi, je préfère qu'il n’y ait pas de neige, parce que j'habite le New Jersey et c'est vrai qu’au niveau du transport, c'est pas toujours très facile.

Celle qui habite la région depuis 10 ans prend note des bouleversements. Je pense que c'est la première année où on note un changement vraiment notable. Et c'est vrai qu'au niveau du climat, c'est un peu tout renversé, je dirais et c'est surtout c'est très humide cette année.

Des enfants s'amusent sur le gazon désespérément vert de Central Park. Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

Clarisa Alayeta, qui habite le Bronx, visite le parc aussi souvent qu’elle le peut, car elle aime son côté féérique. J'aime la neige parce qu’elle nous aide à nous détendre, à nous calmer. Mais je suis triste aussi, parce que je sais que c'est le réchauffement climatique qui la fait disparaître.

Un réchauffement climatique évident?

Le réchauffement est évident dans le fait que l'îlot de chaleur à New York est bien développé depuis presque 100 ans maintenant, explique Chris Stachelski.

Cela est dû en grande partie au développement de la ville de New York qui s'est urbanisée à cette époque. Je dirais que c'est plus évident au cours des 20 ou 30 dernières années, et je dirais même que cela pourrait remonter à 40 ou 50 ans. Mais, relativement parlant, la variance est probablement, pour moi, la plus grande chose que nous voyons en termes de tendances climatiques, juste beaucoup d'extrêmes dans un sens ou dans l'autre.

New York a reçu son premier centimètre de neige depuis 332 jours. Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

Par exemple, cette année, le phénomène météorologique La Niña a généralement tendance à favoriser moins de chutes de neige. Si vous revenez en arrière et regardez à la fin des années 1990, lorsque nous avons eu une période d'un des plus forts El Niño et La Niña , ajoute M. Stachelski, ces hivers étaient tous deux abyssaux en termes de chutes de neige. Vous étiez dehors pendant deux hivers de suite sans voir grand-chose en termes de neige.

Une neige capricieuse

Un peu plus au sud, Washington a finalement subi une faible zone de basse pression qui a laissé tomber une poussière neigeuse d'une poignée de centimètres sur la région, tôt mercredi matin. Mais comme les températures de l'air et de la chaussée étaient généralement égales ou supérieures au point de congélation, la neige s'est accumulée sur l'herbe, sur les voitures et sur certaines surfaces élevées, mais pas sur les routes.

Par contre, la variation extrême de cet hiver peut être observée dans une seule partie du nord de l'État de New York, soit à Syracuse, l'une des villes les plus enneigées d'Amérique. Habituellement, elle reçoit une moyenne annuelle de plus de 304 centimètres de neige. Elle n'en a reçu que 63 centimètres cet hiver. À Rochester, on a comptabilisé moins de 38 centimètres, alors que la moyenne est de 127 centimètres à cette époque de l'année.

Les calèches aux abords de Central Park dans l'attente de touristes qui devront se passer d'un New York enneigé Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

À l’opposé du spectre, à l'ouest des deux villes, Buffalo connaît l'un des hivers les plus enneigés de ces 50 dernières années. Rappelons qu’environ la moitié de la neige de cette saison est tombée au cours d'un seul blizzard meurtrier.

Jamais trop tard pour New York

À l’entrée de Central Park, Gareth, cocher depuis 20 ans à New York qui a vu des hivers de toutes sortes, demeure philosophe. Parfois, la ville de New York a une moyenne de 20 pouces [50 centimètres, NDLR] de neige par an. Cela étant dit, vous pouvez avoir 20 pouces de neige en une seule chute de neige, alors que [durant] certaines années bizarres, on n'a pas de neige du tout. C'est comme ça, ici.