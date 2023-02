Enfant mort d’un coup de trottinette à Shippagan : pas encore d’accusation

Après avoir reçu un coup de trottinette, la victime Thomas Haché, avait d’abord été hospitalisée à Tracadie, dans la Péninsule acadienne, avant d’être transférée à l’hôpital pour enfants IWK d’Halifax, où il a rendu son dernier souffle.

Le jeune garçon aurait été frappé derrière la tête avec une trottinette par un adolescent de 15 ans, selon les premières constatations de la GRC , qui avait qualifié l’altercation de voies de fait graves .

Mercredi, le caporal Hans Ouellette, de la GRC , a indiqué que l’enquête de l’Escouade des crimes majeurs était toujours en cours et qu’aucune accusation n’avait encore été déposée contre l’adolescent.

La cause devait être entendue le 26 janvier au tribunal de la jeunesse, mais elle a été reportée au 30 janvier en raison d’une tempête. Lors de cette deuxième comparution, la cause a été ajournée et aucune date de reprise n’a été décidée, a continué le caporal Ouellette.

Selon ses propos, aucune autre personne n’est impliquée dans cette affaire.

Les drapeaux sont en berne à l’école L’Envolée de Shippagan, au Nouveau-Brunswick, le 7 novembre 2022. Photo : Radio-Canada / SARAH DÉRY

Thomas Haché était un élève de l’école primaire L’Envolée de Shippagan était dans le coma et recevait des soins pour des blessures sérieuses, dont une fracture du crâne.

Cette histoire avait semé la consternation dans la communauté de Shippagan et des environs. Une envolée de ballons en mémoire du jeune disparu a même eu lieu. Une campagne de sociofinancement avait aussi été mise en place pour aider la famille de la jeune victime.