Pleins feux sur des événements pour célébrer le Mois de l’histoire des Noirs en Alberta

En ce mois de février, les Albertains pourront entre autres participer à un festival, assister à une pièce de théâtre ou encore enrichir leur liste de lecture grâce à des événements organisés pour rendre hommage à l’héritage des Noirs et de leurs communautés. En voici un avant-goût.

Festival Ethnik

Le festival annuel des arts et de la culture Ethnik se déroulera le 24 et 25 février au centre de conférence TELUS de Calgary. Il met en vedette des artistes Noirs locaux et de l'étranger. Selon son directeur artistique, Lanre Ajayi, c’est l’occasion de rassembler différents groupes ethniques.

« C'est une façon de mettre en valeur le dynamisme et l'excellence de l'héritage culturel des Africains et des Caribéens qui regorge de nourriture, de musique, de mode et de créativité dans toutes les formes d'expressions artistiques. » — Une citation de Lanre Ajayi, directeur artistique du Festival Ethnik

C'est une façon de nous connecter à nos racines, de montrer comment notre culture a évolué au fil des années , lance-t-il. C'est important pour nous, car lorsque nous nous célébrons, c'est une façon d'affirmer et de confirmer que les Noirs sont des personnes dignes et belles.

Lanre Ajayi précise que même si l’événement prend intentionnellement place pendant le Mois de l’histoire des Noirs, il ne se concentre pas sur le passé, mais plutôt sur l’excellence de la communauté.

Lorsque vous vous plongez dans l'histoire, celle-ci vous rappelle beaucoup de douleur, de préjugés [...] qui existent bien sûr et nous ne le nions pas, mais comment aller de l'avant à partir de l'histoire ? Nous mettons l'accent sur l'excellence au sein de la communauté africaine , dit-il.

Le premier jour aura lieu une guerre de la nourriture au Village Commons dans le East Village. Cet événement est le coup d'envoi du festival lors duquel quatre Calgariens de renom participent à un concours de cuisine. Le lendemain est le jour principal du festival.

Plusieurs artistes tels que Donald Ray Johnson qui a remporté un prix Grammy, Alison Hinds, Samini et Roger Mooking seront de la partie.

Pièce de théâtre Passeport

L'auteur Robert Suraki Watum présentera sa pièce Passeport à l’Unithéâtre d’Edmonton du 22 au 26 février. La pièce à saveur documentaire , qu'il a mise en scène avec Steve Jodoin, raconte l’histoire de nouveaux arrivants qui ont immigré en Alberta.

Robert Suraki Watum a reçu le prix d'excellence Roger-Motut 2022 décerné par l’Association canadienne-française de l'Alberta.

Recommandations des bibliothèques municipales

Tout au long du mois, Bashir Mohamed se joindra à la bibliothèque publique de Calgary en tant qu'historien du Mois de l'histoire des Noirs. Il se concentrera notamment sur des personnalités qui ont lutté pour les droits civils en Alberta.

Il offrira des séances virtuelles en partenariat avec la bibliothèque publique d’Edmonton les 15, 16 et 26 février. Durant ces présentations, il offrira notamment des outils de recherche en ligne pour trouver des renseignements sur l’histoire des Noirs.

De plus, plusieurs événements en personne auront lieu qui ont pour but d’éduquer les gens sur l’histoire des Noirs. Par ailleurs, Caili O'Doherty Quintet, un ensemble de jazz basé à New York, se produira du 16 au 20 février à la bibliothèque.

La bibliothèque joue un rôle important en partageant l'information et les histoires qui reflètent notre histoire commune et notre culture avec la communauté , explique dans un communiqué Sarah Meilleur, pdg de la bibliothèque publique de Calgary.

Les deux bibliothèques publiques ont également rassemblé quelques recommandations de lectures, disponibles sur leurs sites web.

La bibliothèque d’Edmonton offrira également des séances de contes. Le 23 février, les intéressés pourront aussi visionner des courts-métrages au théâtre Muttart de la bibliothèque Stanley A. Milner et participer à des séances de questions-réponses en compagnie de réalisateurs albertains.

La bibliothèque a aussi mis à jour son guide d'auteurs canadiens qui ont des origines africaines ou caribéennes.