Une mine de cobalt pourrait être relancée dans la région de Kenora

La société minière High-Tech Metals a récemment acquis le projet de cuivre et de cobalt Werner Lake, au nord de Kenora, dans le but de l'exploiter éventuellement.

Selon un récent communiqué de presse, l’acquisition du projet par High-Tech Metals a été faite auprès des compagnies Global Energy Metals Corporation et Marquee Resources Limited.

Des fonds recueillis par High-Tech Metals serviront à faire avancer l'exploration du projet Werner Lake, précise-t-on.

Le monde a besoin de plus de cobalt de haute qualité et High-Tech s'est engagé à commencer à travailler pour réaliser le potentiel du projet de cobalt Werner Lake de manière durable et responsable , affirme le directeur général de High-Tech Metals, Sonu Cheema, dans le communiqué.

L’entreprise vise le marché des véhicules électriques.

Le programme d'exploration prévu par la société pour le projet visera notamment à examiner les données d'exploration et géologiques existantes et à établir de nouvelles cibles de forage.

La mine de cobalt Werner Lake a produit du minerai dans les années 1930 et 1940. Un autre gisement a été mis en production à la fin des années 1990.