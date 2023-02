Un congélateur pour demander un gel des loyers au Québec

La Coalition de Québec contre les hausses de loyers a livré le congélateur rempli d’avis d’augmentations abusives pour illustrer leur demande.

On demande au gouvernement, pour l'année 2023, un gel des augmentations de loyer parce que les locataires étouffent et ils n'arrivent plus à se loger adéquatement parce que les loyers ont augmenté de façon abominable depuis des années , déplore Nicole Dionne, coordonnatrice au Bureau d'animation et information logement (BAIL).

Nicole Dionne, coordonnatrice au Bureau d'animation et information logement (BAIL). Photo : Radio-Canada

Ce gel est possible dès maintenant, selon elle, alors que la période de reconduction des baux bat son plein. Il n’aurait aucun problème à le faire immédiatement .

Il s'agit d'une demande répétée depuis plusieurs années au Québec. Or, cette année, les taux d'ajustement annoncé récemment du TAL sont particulièrement élevés , selon le BAIL . Ces taux servent de baromètre pour justifier les augmentations de loyer pour 2023.

Les propriétaires profitent du fait qu'on parle beaucoup du coût de la vie qui a augmenté et ils vont en profiter pour demander des augmentations nettement supérieures à ce que le tribunal accorderait , déplore Nicole Dionne.

Selon elle, au cours des 3 dernières années, les loyers ont connu une hausse moyenne de 13 %. C'est la période où le loyer a augmenté le plus depuis 30 ans. On est déjà dans un processus d'augmentation abusive .

Nicole Dionne estime que le gouvernement fait preuve de mépris envers les locataires, alors que la CAQ n'a jamais retourné les demandes de rencontres avec le ministère de l'Habitation.

Une soixantaine de personnes ont bravé le froid, mercredi. Photo : Radio-Canada

Le logement comme un droit

Le collectif La ville que nous voulons, qui appuie la mobilisation, rappelle qu'il faut appréhender le problème en parlant de droit du logement.

N'oublions pas que le droit au logement est reconnu par plusieurs textes fondamentaux, c’est le cas, implicitement, de la Charte québécoise des droits et libertés ainsi que le Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels sans oublier la Déclaration universelle des droits de l’homme des Nations Unies , avance Serge Roy, porte-parole du collectif. Malheureusement, nous ne pouvons que constater la faiblesse des décisions des gouvernements pour assurer le respect de ces droits, particulièrement dans le cas du droit au logement.

« La région de Québec n’échappe pas à cette crise. Il est temps que les gouvernements prennent des mesures concrètes pour que nous sortions de cette crise. » — Une citation de Serge Roy, porte-parole du collectif La ville que nous voulons

Le plus récent rapport de la SCHL sur le logement locatif estimait que les taux d'inoccupation des logements à moins de 1000 $ par mois étaient sous la barre des 1 %, pointant ainsi la rareté de ce type d'habitation à Québec.