La Colombie-Britannique embauche la Dre Deena Hinshaw, évincée de son poste en Alberta

Victoria en a fait l’annonce mercredi. La Dre Hinshaw, qui était à la tête de la santé publique en Alberta durant la pandémie, est embauchée pour un contrat de six mois à titre d’agente adjointe de santé publique.

Elle aidera la province à se préparer et à mieux répondre aux urgences de santé publique présentes et futures , explique la médecin-hygiéniste en chef de la Colombie-Britannique Bonnie Henry, dans un communiqué.

Le Dr Andrew Larder, auparavant médecin hygiéniste dans l’Intérieur et dans la Vallée du Fraser, est aussi embauché pour une affectation temporaire de plusieurs mois.

Je me sens privilégiée de travailler aux côtés d'experts en santé publique aussi talentueux et dévoués et je sais que leur expertise sera très utile alors que nous sortons de la pandémie et continuons à relever les nombreux défis de santé publique auxquels la province est confrontée , a déclaré la Dre Bonnie Henry.

Deena Hinshaw a été nommée médecin-hygiéniste en chef de l’Alberta en janvier 2019. Elle s’est fait connaître durant la pandémie, lors de ses mises à jour régulières sur la COVID-19 dans la province.

D’abord appréciée pour son calme et son approche mesurée, elle a par la suite fait face à plusieurs critiques lorsque des Albertains se sont retournés contre le gouvernement sur la question de l'efficacité des consignes sanitaires, incluant le passeport vaccinal.

En 2021, Deena Hinshaw avait admis que la province avait mis fin aux mesures de santé publique trop tôt durant l’été. Elle avait aussi reçu, cette année-là, un bonus de 228 000 $.

En novembre dernier, la première ministre albertaine Danielle Smith avait annoncé qu’elle remplaçait la médecin-hygiéniste en chef et comptait recruter une équipe de santé publique qui considère la COVID-19 comme étant une maladie endémique.