Une nouvelle piste cyclable sur l’avenue Christophe-Colomb à l’automne

La piste cyclable s'étendra sur une distance de 7 km et sur quatre arrondissements, soit Ahuntsic-Cartierville, Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, Rosemont–La Petite-Patrie et Plateau-Mont-Royal.

Une voie cyclable unidirectionnelle protégée sera aménagée de chaque côté de l'avenue, entre le boulevard Gouin et la rue Saint-Grégoire.

Les travaux commenceront cette année entre les boulevards Gouin et Rosemont, puis jusqu’à la rue Saint-Grégoire l'année prochaine. À terme, une trentaine de feux de circulation le long de la piste cyclable seront améliorés pour faciliter tous les modes de déplacement.

Le tracé final du nouvel axe cyclable sur l’avenue Christophe-Colomb. Photo : Ville de Montréal

La population de partout au Québec se mobilise pour exiger plus de courage afin de sécuriser les déplacements des plus vulnérables et nous répondons à l'appel. Les piétons et les cyclistes sont les premières victimes des collisions routières [...] , indique la mairesse Valérie Plante dans un communiqué diffusé mercredi.

L'objectif de l'administration est de sécuriser les déplacements et d'apaiser la circulation, pour les cyclistes, mais également pour les piétons. La Ville rappelle qu'entre 2018 et 2022, 95 collisions impliquant des cyclistes et des piétons ont eu lieu sur Christophe-Colomb.

Le retrait de voies de circulation automobile est prévu pour ce nouvel aménagement.

À l'été 2020, pendant la pandémie, une piste cyclable temporaire bidirectionnelle – une voie active sécuritaire (VAS) – avait été aménagée le long de l'avenue Christophe-Colomb.

La Ville espère que ces nouvelles mesures connaîtront le même succès que sur la rue Saint-Denis, où la vitesse moyenne des automobilistes a diminué de 8 km/h depuis l'implantation du Réseau express vélo (REV).