Coup d’envoi pour le premier spectacle solo d’Eve Côté

Nouveau départ pour Eve Côté. Après de nombreuses chroniques à la radio, apparitions à la télé et sketches avec le duo Les Grandes Crues, l’humoriste lance officiellement son premier spectacle solo mercredi, à Montréal.

Le premier tour de piste en solitaire d’Eve Côté, intitulé simplement Côté Eve, se veut une immersion dans son univers et dans sa Gaspésie natale, dans laquelle prennent racine sa personnalité, ses talents de raconteuse et son humour franc. Faut bien rire avant la fin du monde , a-t-elle souligné dans un communiqué.

La mise en scène de Côté Eve, qui promet de s’éloigner des monologues d’humour classiques, est pilotée par Joël Legendre. Après avoir écouté son matériel des dizaines et des dizaines de fois; tout de cette humoriste me fait encore rire aux larmes. Eve a également tous les talents et mon objectif est de vous en faire profiter au maximum , a-t-il écrit.

Ce spectacle, l’humoriste l'attend depuis qu’elle a quitté Gaspé pour l’École nationale de l’humour, établissement dont elle a obtenu le diplôme en 2014. Elle le présentera en première médiatique mercredi, à l’Olympia de Montréal, avant de sillonner le Québec jusqu’en octobre.