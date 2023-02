Le Mois de l’histoire des Noirs officiellement lancé en Saskatchewan

La Communauté des Africains francophones de la Saskatchewan (CAFS) a officiellement lancé ses activités à l'occasion du Mois de l'histoire des Noirs. Avec pour thème « Reconnaissance, Justice et Développement », plusieurs activités tant en présentiel que virtuelles seront organisées.

Parmi les activités proposées entre le 4 et le 28 février, deux conférences sont prévues.

Le premier est intitulé le colorisme, c'est dans la tête et sera animé par Abdoulaye Yoh, qui est chargé de cours à la Cité universitaire francophone et directeur des services administratifs au Conseil des écoles fransaskoises.

Selon le directeur général de la CAFS , Melchior Niyonkuru, il s'agit à travers ce thème sensibiliser les communautés noires contre les effets néfastes de la dépigmentation de la peau avec son lot de conséquences.

La deuxième conférence est intitulée Racisme anti-Noirs et ses impacts: développement et inclusion socio-économiques des Noirs dans nos communautés .

Melchior Niyonkuru affirme que ceci est un moyen de rendre hommage à l'héritage présent et passé des Noirs au Canada, surtout pour ceux qui sont en Saskatchewan.

Des prestations d'artistes vont aussi meubler ces prochaines semaines d'activités de la CAFS .

Selon Patrimoine canadien, le thème de 2023 pour le Mois de l’histoire des Noirs est : À nous de raconter .

Ce thème représente à la fois une occasion d'engager un dialogue ouvert et à en apprendre davantage sur les histoires que les communautés noires du Canada ont à raconter sur leur vécu, leurs succès, leurs sacrifices et leurs triomphes. peut on lire sur le site internet de l'institution.

Avec les informations de Desire Kafundi