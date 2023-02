Meurtre de Guylaine Potvin : Marc-André Grenon de retour devant le juge

Marc-André Grenon, ce résident de 48 ans de Granby accusé du meurtre de Guylaine Potvin, a comparu pendant quelques minutes au palais de justice de Chicoutimi et à celui de Québec mercredi matin.

L'accusé était en vidéoconférence à partir du centre de détention de Sorel.

L’audience a permis aux avocats de la Couronne et de la défense de fixer une nouvelle date pour la suite des procédures. Ils seront de retour en cour le 14 mars prochain.

Guylaine Potvin a été tué à Jonquière en 2000. Photo : Sûreté du Québec

En plus de l’accusation pour le meurtre de Guylaine Potvin à Jonquière en mars 2000, Marc-André Grenon est accusé de tentative de meurtre d'une jeune femme à Sainte-Foy, la même année. Les deux événements se sont déroulés dans des contextes d'agression sexuelle particulièrement violente.

Le procureur de la direction des poursuites criminelles et pénales, Pierre-Alexandre Bernard, a indiqué qu'une deuxième partie de la preuve a été divulguée aux parties, mardi. Il ajoute que l’ensemble de la preuve sera communiquée à la défense le 14 mars.

La Couronne envisage de procéder par « acte d'accusation direct ». Il s'agit d'une procédure exceptionnelle qui permet d'éviter la tenue d'une enquête préliminaire. Ainsi, des témoins fragiles n'auraient pas à se présenter deux fois devant le tribunal. La Couronne doit cependant obtenir une autorisation spéciale du bureau du procureur général du Québec.

On en sait toujours peu sur les circonstances ayant mené àl'arrestation de Marc-André Grenon, le 12 octobre 2022, plus de 20 ans après les événements. La direction des poursuites criminelles et pénales s'oppose à la divulgation d'une grande partie des informations contenues dans les affidavits des différents mandats ayant permis de faire avancer l'enquête.