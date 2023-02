La police d’Ottawa souhaite une hausse de 15,2 M$ de son budget en 2023

Le Service de police d’Ottawa (SPO) souhaite voir son budget augmenté de 15,2 millions de dollars pour la prochaine année, pour un montant total brut de 401,2 millions de dollars. Le corps policier souhaite, notamment, embaucher 25 nouveaux agents, en plus de construire un nouveau poste de police dans le quartier de Barrhaven.

Le nouveau chef de police, Eric Stubbs, a évoqué certaines raisons pour justifier cette demande de hausse budgétaire, notamment le fait que plusieurs statistiques préoccupantes ont augmenté au cours de la dernière année à Ottawa.

On doit freiner l’augmentation de ces chiffres. On doit être proactifs. Ma priorité est de gérer la ligne de front , a assuré M. Stubbs.

Le crime à Ottawa en 2022 par rapport à 2021 : Le nombre d’appels au 911 a augmenté de 3 %

Le taux de gravité de la criminalité a augmenté de 13 %

Les délits ont augmenté de 19 %

Les crimes violents ont augmenté de 8 %

Les crimes non violents ont augmenté de 27 %

Source : Service de police d’Ottawa

Le chef de police a mis de l’avant à quelques reprises que les faits saillants de ce budget préliminaire concordaient avec la rétroaction de la communauté.

Cette hausse de 15,2 millions de dollars équivaut à une augmentation de 2,5 % du budget. Cela concorde avec la hausse maximale de taxes de 2,5 % prévue dans le budget de la Ville d’Ottawa. En décembre, le conseil municipal avait demandé à la police d'élaborer un budget basé sur une augmentation des taxes comprise entre 2 % et 2,5 %, soit entre 13 et 15 millions de dollars.

Ce dépôt de budget fera l’objet de discussions, notamment avec des groupes marginalisés, dans les prochaines semaines, jusqu’à son adoption le 1er mars.

Répartition du budget de la police souhaité de 401,2 M$ : 331 M$ pour la rémunération

32,2 M$ pour le matériel, les fournitures et les services

25,4 M$ pour la formation d’un capital

11,7 M$ pour les coûts municipaux

Source : Service de police d’Ottawa

En entrevue à l’émission Les matins d’ici, le président de Racine et culture Canada, César Ndéma Moussa, s’est prononcé sur la hausse du budget désirée par le SPO . Il a dit être d’accord sur le fond, mais pas sur la forme.

Je ne suis pas contre l’augmentation, mais je déplore qu’on augmente son budget chaque année plutôt que de parler des enjeux sociaux. Investir dans les services sociaux, la santé mentale, le logement et dans les enjeux d’intégration, cela aiderait à créer une ville plus sécuritaire, [beaucoup plus] que d’acheter des pistolets électriques.

La facture du convoi connue

À titre de capitale nationale, le Service de police d’Ottawa doit composer avec une réalité différente des autres villes canadiennes, a rappelé Eric Stubbs, qui est entré en poste il y a quelques semaines.

Au cours de la dernière année, la ville a été le théâtre de trois mouvements contestataires qui ont coûté près de 70 millions de dollars au corps policier, soit 55,5 millions de dollars pour le convoi des camionneurs, 8,2 millions de dollars pour la fête du Canada et 4,4 millions de dollars pour le convoi des motocyclistes.

Le match Panda a quant à lui coûté 600 000 $ à la police d’Ottawa.

Le convoi des camionneurs a coûté 55,5 M$ à la police d'Ottawa. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

Ces événements ont nécessité un nombre élevé de policiers dans les rues du centre-ville. Cela a, entre autres, eu pour effet d’augmenter drastiquement la facture du temps supplémentaire. En 2022, le SPO a dépensé 17,7 millions de dollars en temps supplémentaire, soit 10 millions de dollars de plus qu’en 2021.

Eric Stubbs a d’ailleurs manifesté son souhait de voir un financement permanent pour contrôler de telles manifestations.

Avec les informations de Frédéric Pepin